Cristóbal Castillo ganaría senaduría a Rubén Toyota en Hato Mayor, según encuesta

EL NUEVO DIARIO, HATO MAYOR DEL REY.-El candidato a senador del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por la provincia Hato Mayor, Cristóbal Castillo, ganaría la senaduría de esa demarcación al actual Rubén Darío Cruz en las próximas elecciones, según un sondeo realizado este miércoles en un programa de radio de esta ciudad.

En la medición hecha en el programa El Kontrol de la Mañana, el cual conducen Waddy Reynoso (MCclane), Glenys Robles y Raffy Ubiera, por la estación Azúcar FM, Castillo obtuvo 42 llamadas de un total de 50, para un porcentaje de un 84%.

La encuesta fue divida en dos partes de 25 llamadas cada una. En la primera Castillo obtuvo 20 llamadas, y en la última parte un total de 22, para totalizar 42.

Las llamadas se realizaron desde diferentes sectores del municipio cabecera, incluyendo Barrio Lindo, el de Rubén Toyota, distritos municipales y los demás municipios.

Cristóbal Castillo, actual diputado del PRM, goza de un gran aprecio en la provincia, fruto del trabajo social y comunitario que ha venido realizando a través de los años, además, porque ha sido uno de los pocos políticos del pueblo que ha denunciado en medios nacionales los problemas básicos de aquí.

En reiteradas ocasiones ha denunciado la paralización del os trabajos de la carretera Hato Mayor- El Puerto, a pesar de que se le ha consignado una determinada cantidad de dinero en el presupuesto de la nación.

Rubén dijo ganará elecciones

El pasado lunes al ser entrevistado en el mismo programa, Rubén Toyota confió que no le preocupaba su contendor Cristóbal Castillo, porque estaba seguro que ganaría las próximas elecciones.

“Preocuparme como para meterme miedo no, preocuparme para seguir trabajando sin pensar que sin senaduría no puedo vivir, no me preocupa”, expresó el legislador antes de señalar que estaba seguro que el 74% que votó por él en las pasadas primarias volvería hacerlo en mayo próximo.

“Yo tengo la fe y la esperanza que sobre la base de mi trabajo, mi comportamiento y el apoyo masivo de la población, yo voy a ganar. Bajo cualquier pronóstico yo tengo la fe puesta en Dios que voy a ganar”, enfatizó Toyota, quien ocupa su tercer período en el Senado.

Cruz recordó que el fruto del trabajo lo determina todo, al citar las obras que siempre ha hecho para su provincia desde que ocupa esa posición.

