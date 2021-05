Cristino Castillo: nobleza y honra adornaron su existencia

Cristino…Hermano, todo esta sombrío, el aire pesado constriñe nuestro aliento.

El viento es frío y las olas del mar bravío parecen estar durmiendo.

Todo se acaba cuando se escapa al infinito tan excepcional ser humano. Noble, capaz y sencillo, como las hojas frescas de un árbol de vida.

Más aún en el valle de sombra y muerte, para ti hay luz en el refugio poderoso de Dios.

¿Qué hace inmortal a un ser humano?, ¿el oro o el honor?, pues si es el honor, ya eres inmortal hermano mío. Tu viviste irrigando la semilla de la honra y la dignidad.

Sé, que como siervo del Gran yo soy, el soberano te concede estar a su lado, y también sé, que alcanzaste ver a tus hijos crecer; igual, consagraste a nuestra República lo mejor de ti, 30 años de servicio ejemplar y profesional.

Buscaste ser justo en la causa, siempre sembrando amor, comprensión y solidaridad.

Pero, no te imaginas cuan difícil es saber que ya no estarás físicamente entre nosotros.

No me pidas que cargue tu ataúd, pues aun no he aprendido a sepultar a los que tanto quiero, y espero nunca poder hacerlo.

“No se entierra a quien se ama, se respeta y se admira”.

Estamos perdiendo la batalla del fatídico virus, y a pesar del terrible dolor que nos causa esta humillante pandemia que ha puesto de rodilla a la humanidad, con valentía y honor resistiremos. Muchos seres extraordinarios se han ido. Confiamos no sea en vano tu partida….

En tu estancia en la madre tierra viviste una vida frugal, adornado por la honra y el decoro, actitud de noble, solo de los grandes, muy escasa en una humanidad retorcida por la angurria y la barbarie.

¡Cuantos valores encierra una sola vida!, como si en ella existieran muchas vidas más.

Ironía del tiempo, si te digo que hoy día , cuando te eleva al cielo, Imán con quien tu siempre jugabas se gradúa con honores de su Master.

Descansa en Paz guerrero espiritual, Jesús ha concedido espacio de gloria a tu noble Alma.

Tus hijos, Joery y Michael, hermanas, hermanos, sobrinas, sobrinos, familias y amigos siempre te recordaran…

Por José Manuel Castillo Betances