Cristina Saralegui aclara rumores: “Yo ni soy alcohólica, ni soy drogadicta, ni estoy quebrada»

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL. – La veterana periodista Cristina Saralegui reapareció en televisión tras 14 años de su retirada del medio y desmintió rumores sobre su salud.

La presentadora de televisión asistió al programa “Despierta América” para celebrar sus 76 años de vida y aprovechó para dejar claro todo lo que se comenta alrededor de su vida.

«Hace mucho tiempo que no me ven en televisión y yo no soy persona de postear en las redes, yo la verdad que soy muy privada, no salgo mucho, entonces la gente está preocupada y me están diciendo que si estamos bien. Me escribe hasta mi prima de España. En el Internet a mí me han matado 4 veces. Y ojalá que nos mataran y ya, pero es que se ponen a poner cosas muy feas, muy desagradables que no son verdad… Yo estoy retirada hace 14 años en mi casa sin jorobar a nadie, sin meterme con nadie», dijo la cubana ante las cámaras del programa de Univisión.

Quien fuera la figura del desaparecido programa “El show de Cristina” dejó claro que a sus 76 años se siente muy bien de salud, todo lo contrario, a lo que se ha comentado en las redes sociales.

«Me la paso superbién, por eso quiero decirle a la gente no se preocupen más. Pusieron un filtro mío no de vieja –vieja estoy–, de momia, como si me hubieran desenterrado en Egipto, entonces que yo estaba vieja, en una silla de ruedas, enferma…», señaló.

Con relación a los rumores de la supuesta drogadicción, alcoholismo, quiebra Saralegui negó todos estos problemas.

«Yo les voy a decir la verdad: Yo ni soy alcohólica, ni soy drogadicta, ni estoy quebrada», dejó claro. «¿En qué cabeza cabe con todo lo que yo he trabajado en mi vida, que nosotros que éramos dueños de 3 estudios de televisión vamos a estar quebrados?».

Se recuerda que Saralegui comenzó su carrera en una de las revistas de su abuelo, Vanidades, y posteriormente lanzó su programa “El Show de Cristina” en Univisión en 1989, que durante años registró los mayores niveles de audiencia de la televisión hasta que fue cancelado en 2009 por un descenso de popularidad.

