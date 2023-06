Cristina Fernández pide revisar el endeudamiento con el FMI en pleno año electoral

EL NUEVO DIARIO, BUENOS AIRES. – La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, reclamó este jueves a las fuerzas políticas del país, las que se aprestan a encarar el proceso electoral hacia los comicios presidenciales de octubre, dialogar sobre el «terrible» endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

«Es necesario que reflexionemos e impulsemos concienzudamente, con responsabilidad, que haya diálogo entre todas las fuerzas políticas para abordar el terrible tema del endeudamiento con FMI, que ese es hoy el principal problema que tiene Argentina», dijo la vicepresidenta en un acto en la sureña provincia de Santa Cruz.

Fernández volvió a cuestionar al Fondo por haber concedido en 2018 al entonces Gobierno del conservador Mauricio Macri (2015-2019) préstamos por unos 50.000 millones de dólares que el actual Ejecutivo de Alberto Fernández debió acordar refinanciar en marzo de 2022 por la falta de condiciones de Argentina para afrontar esa deuda.

Recordó que, antes de que se firmara el año pasado un nuevo acuerdo de facilidades extendidas con el FMI, ella advirtió de los riesgos que podría suponer un nuevo pacto, el cual incluye exigentes metas fiscales y monetarias para cuyo cumplimiento Argentina afronta serias dificultades.

Cristina Fernández señaló que el acuerdo de 2022, además de no reducir ni el capital ni los intereses por la deuda contraída en 2018, incluye «sobretasas» de interés «por la magnitud del préstamo otorgado».

Afirmó que Christine Lagarde, directora gerente del FMI al momento del acuerdo de 2019, como Kristalina Georgieva, que ocupa ese cargo desde octubre de 2019, tienen «responsabilidades compartidas» por el endeudamiento de Argentina.

La vicepresidenta, quien mantiene serias diferencias con el presidente argentino, Alberto Fernández, en particular por la política económica pactada con el FMI, recordó que, cuando advirtió de los riesgos de firmar un nuevo acuerdo en 2022, le dijeron que se quedara «tranquila» porque estaba «todo bajo control».

«Esto no significa saltos al vacío ni que no hay que pagarlo, pero hay que decirle a la sociedad la verdad. Si tenés que firmar (un acuerdo con el FMI), porque tenés la (pistola calibre) 45 en la cabeza, tenés que decirles que te hacen firmar, porque después de todo ese préstamo no lo adquirió este Gobierno. No es responsabilidad este Gobierno, lo sufre este Gobierno y lo sufre la sociedad argentina», aseveró.

Insistió con que hay que decir la «verdad» y no que «está todo solucionado y bajo control porque no es así» porque «entonces después sobrevienen las crisis de representación política».

Quien fuera presidenta de Argentina entre 2007 y 2015 sostuvo que Argentina necesita «imperiosamente un modelo que acabe con la economía bimonetaria y que permita tener una postura única, uniforme, nacional y patriótica, frente a los que nos exigen programas de ajuste».

Cristina Fernández dio este discurso un día después de que la coalición gobernante, cuyo núcleo es el peronismo, cambiara su nombre de Frente de Todos por el de Unión por la Patria de cara a las primarias de agosto y las presidenciales de octubre, un proceso electoral donde la crisis económica tendrá un fuerte peso entre los votantes.

El oficialismo, sumido en divisiones internas, aún no definió si llevará a las primarias un candidato de unidad o más de un aspirante a la Presidencia.

Cristina Fernández, quien ha asegurado que no será candidata y que sostiene que es víctima de persecución judicial en las causas por corrupción que afronta, dijo que escuchó que «desde el propio espacio político amenazan con ir al partido judicial», sin aclarar a quiénes se refería.

