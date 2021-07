(VIDEO) Cristianos protestan en el Congreso para que senadores mantengan intacto el Código Penal

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Ante el revuelo que ha arropado al nuevo Código Penal aprobado por los diputados, varios grupos cristianos se manifestaron este martes en las afueras del Congreso Nacional para que los senadores mantengan intacto el Código Penal que fue autorizado en la Cámara Baja.

Los cristianos llenaron los alrededores del Congreso Nacional con música, bailes y prédicas. Allí también escenificaron sus tradicionales siete vueltas de Jericó, en representación a la caída de los muros prometida por Dios en la biblia.

El objetivo primordial de los grupos cristianos que se manifestaron en la casa legislativa es que los senadores no incluyan la penalización por discriminar a colectivos LGBTIQ+ porque, a su entender, tal acción establecería una inconstitucionalidad porque, como explicaron, sólo hay dos géneros que reconoce la Constitución: masculino y femenino.

Una de las manifestantes que ha encabezado sendas luchas en el Congreso en medio de las discusiones del Código Penal, identificada como Damaris Patrocinio, expresó que actualmente “se está haciendo un sonido” con la pieza porque “nunca ha habido discriminación”.

“Primera vez que se legisla para condenar algo que no existe, que es la discriminación”, puntualizó Patrocinio y agregó que integrar la palabra género en el Código Penal “no es una acción sencilla” porque “eso abre un abanico de posibilidades que permitiría que no haya libertad de empresa ni de expresión”.

También, según la manifestante, la inclusión de la penalización por orientación sexual impulsaría la creación de varios proyectos de ley “para legalizar los más de 112 géneros que andan por ahí y que van a seguir inventandose”.

De su lado, Tony Becquer, también perteneciente a los grupos cristianos apostados en el Congreso Nacional, manifestó que los senadores no pueden legislar a favor de grupos minoritarios que “tienen intereses financiados grandemente por corporaciones internacionales”.

“Hacemos un llamado a los senadores para que respondan a la voluntad popular y no a la medida de grupos pequeños. La iglesia tiene que estar preparada y parada para dar respuesta en este momento”, enfatizó el manifestante.

Omayra Álvarez, miembro de Juventud con una misión (Jucum), expresó que, aparte de reclamar que el Código Penal se mantenga invariable, los cristianos fueron al Congreso Nacional a agradecer a los legisladores por entregar un Código Penal que va a acorde con los valores dominicanos.

Al referirse al tema de la discriminación, Álvarez indicó que los miembros del gran colectivo LGBTIQ+, independientemente de sus preferencias, son hombres y mujeres y que, por tanto, sus derechos están reconocidos de manera explícita en la Constitución.

A la manifestación también asistió el afamado pastor Ezequiel Molina, quien agradeció a todos los líderes cristianos que se dieron cita en el Congreso Nacional para exigir un renovado Código Penal, pero que mantenga la esencia de valores dominicanos.

Aparte de explicar que en el Código Penal no se discrimina a ningún grupo y que los senadores no deben incluir el género o preferencia sexual en la pieza, los manifestantes también reavivaron sus exigencias para que las tres causales que permitirían interrumpir un embazaro no sean incluidas en el proyecto.

Al marcharse de la casa legislativa, prometieron que estarán vigilantes ante el estudio que lleva el Senado para aprobar el Código Penal.

