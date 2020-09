Cristiano, Ramos, Casillas y Cazorla en el once ideal de Özil

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Mesut Özil, futbolista del Arsenal, mencionó a Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Iker Casillas y Santi Cazorla, entre otros, en su once ideal.

El jugador alemán, que no parece entrar en los planes de Mikel Arteta en el Arsenal, respondió a una serie de cuestiones en Twitter en las que citó a qué jugadores reuniría si pudiera hacer un once de ensueño.

El campeón del mundo en 2014 nombró a Iker Casillas, Philipp Lahm, Sergio Ramos, Jerome Boateng, Marcelo, Xabi Alonso, Santi Cazorla, Ángel Di María, Kaká, Cristiano Ronaldo y Karim Benzema.

Además, Özil también aseguró en otras preguntas que se encuentra disponible para jugar y que físicamente está bien, pero que las decisiones de elegir el once cada fin de semana “recaen en otras manos”.

El alemán, al que resta un año de contrato en Londres, no parece tener una salida clara del equipo Gunner por su alta ficha. La temporada pasada solo disputó 22 encuentros en total y no juega un solo minuto desde el pasado mes de marzo, además de no haber entrado en la convocatoria de los últimos ocho partidos de los de Arteta.