Cristian de la Fuente habría sido captado en video besando a una mujer que no es su esposa

EL NUEVO DIARIO, CIUDAD DE MÉXICO. – A pesar de que el nombre de Cristián de la Fuente está ligado al nombre de grandes producciones de telenovelas en México, un verdadero drama parece aproximarse a su vida real luego de que un video captado por un programa de espectáculos mexicanos los mostrara aparentemente besando a una mujer que no es su esposa.

El querido actor de grandes producciones para Televisa y la actriz y modelo Angélica Castro desde el año 2002, por lo que el visual estaría revelando una infidelidad por parte de él y el fin de su largo matrimonio que tiene como fruto a una hija en común quien recientemente fue herida con una bala durante un intento de asalto en Chile, algo que aparentemente los había unido, pero que a solo un par de meses a demostrado todo lo contrario.

En el material, difundido por el medio Primer Impacto, se observa a Cristian abrazando y besando apasionadamente a una mujer que aparentemente no era su esposa; este encuentro habría sido en México el pasado 15 de septiembre en el restaurante La Única, ubicado en la Ciudad de México, algo que también podría ser prueba de que no era Angélica Castro ya que ellos residían en Chile.

El actor de melodramas como Sueño de Amor, Quiero Amarte y Amor Bravío en la televisora de San Ángel rápidamente se ha convertido en un tema viral de redes sociales, pues mientras algunos debaten si es o no su esposa, muchos otros se han mostrado desconcertados pues durante muchos años y participaciones públicas el matrimonió se mostró muy fuerte, sin dar algún tipo de indicio de que la relación realmente iba en picada y que incluso el tema de la infidelidad estaba más cerca de lo que se pensaba.

“Años de matrimonio, literal más de dos décadas para que todo termine con otra mujer rubia, no sé por qué siempre son rubias, de una manera tan indiscreta”. “Lo peor es que son ese tipo de hombres que vemos en las telenovelas como los más amorosos y que harían todo por la mujer que aman y en la vida real son infieles”. “Lo peor es la vergüenza de enterarte que tu esposo te engaña por videos virales en redes sociales, de verdad creo que es un golpe muy duro”, escribieron fans en redes.

El intento de asalto que los habría separado

Hace un par de meses, el actor de Televisa informó que durante un intento de asalto en Chile su hija Laura resultó herida con una bala en la pierna, de la que sobrevivió, pero sigue en recuperación, siendo un evento tan traumático para su familia que estaba siendo muy difícil de superar, pues incluso él había estado en gran riesgo ya que otro disparo casi lo mataba.

“Yo estoy aquí por suerte, a mi la bala me pasó a 3 centímetros de la cabeza. Lamentablemente le dio a mi hija, yo hasta el día de hoy hubiera pedido que me diera a mi y no ha ella, pero tengo la suerte de que mi hija está viva y se está recuperando. Todavía no tiene movilidad completa en la pierna derecha que es la pierna más afectada, donde entró y salió la bala”, comentó el galán chileno en declaraciones retomadas por el programa Despierta América.

Aunque la familia se había mostrado muy fuerte en entrevistas y redes sociales, todo parece indicar que no fue así, pues la supuesta infidelidad solo revelaría el mal tiempo que atraviesa el matrimonio tras el intento de asalto que si bien no tuvo pérdidas de vida, tal vez si fue el motivo por el que terminó con la relación de los actores.

