Crisis en sistema de partidos políticos es una realidad innegable en RD, según panelistas

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El panel “¿Está en crisis el sistema de partidos en República Dominicana?” realizado este domingo en el programa Modo Opinión que se trasmite por Zol-106 FM, con jóvenes de distintas agrupaciones partidarias y la sociedad civil, dejó plasmada la crisis que vive actualmente el sistema de partidos políticos de República Dominicana, según los panelistas participantes.

Víctor Villanueva, vicerrector académico del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales, afirmó que los partidos políticos han puesto en crisis el sistema democrático del país.

“El PLD solo ha creado, consolidado y ampliado la clase media. Nadie hace una visita sorpresa en función a los elementos impositivos de los que la clase media no puede quedar exonerada, porque todo nos arropa en función impositiva, y nuestros partidos políticos deben estar orientados a esa aspiración social”, señaló.

Califico de “penoso” que la clase política actual en términos de oposición no haya sabido construir una imagen representando la aspiración social, ni equilibrar el sistema de partidos políticos como corresponde en su función.

El político Jonathan Cabrera, aseguró que la crisis en el sistema de partidos políticos ha sido provocada por los propios partidos, y dijo que sus líderes deben moverse o mover la organización en función de cómo va evolucionado la sociedad.

“Entiendo que ese vínculo que venía a ser un partido político entre el Estado y la sociedad como el elemento canalizador de las demandas ciudadanas, ha cambiado en el siglo XXI”, indicó.

Manifestó que quienes lideran estas entidades públicas solo tratan de preservar su espacio en el poder.

Mientras que el analista político Samuel Sena, afirmó que es una realidad la crisis que vive el sistema de partidos políticos.

Añadió que el cúmulo de las acciones o inacciones por parte de los partidos, es lo que ha llevado a que el sistema de partidos en el país esté en crisis.

Dijo que la manera tradicional de hacer política ha cambiado, “y muchos actores políticos no se han adaptado o no se quieren adaptar a estas nuevas formas, porque quizás no les conviene”, estableció.

Por otro lado, el abogado Daniel Beltré Acosta opinó que el sistema de partidos políticos no está en crisis, “ya que la población dominicana sigue creyendo en los partidos políticos y sigue participando en el seno de los partidos, la gente sigue votando en las lecciones”.

Señaló que el país tiene un sistema de partidos que aún permanece fuerte, “el sistema está siendo amenazado por la crisis de actores y organismos dentro de las organizaciones políticas, como es el caso latente del PLD”, consideró.

En tanto, el abogado Rafael Augusto Peralta argumentó que los partidos se encuentran en un proceso de transformación en el que hay un tema de resistencia.

Alegó que las organizaciones políticas deben permitir que se dé el proceso de relevo.

Carla Pimentel dijo que la crisis que viven las entidades políticas en particular también pone en crisis el sistema de partidos políticos, y deploró que no se esté formando a sus militantes.

Señaló que el país no tiene un sistema de fiscalización de los fondos para los partidos, “y estos están divididos entre si y están en crisis interna, lo que afecta de manera directa el sistema político dominicano”, afirmó.

Mientras que Elías Cornelio, expresó que todos los partidos en lo interno están presentando problemas graves, señalando que las organizaciones no están en condiciones de llevar sus propios procesos.

“El sistema de partidos políticos tiene una crisis arrastrada de varias décadas y la sociedad ya no confía en las organizaciones políticas, no existe oposición y no existe un marco regulatorio, lo que me da a entender que sí están en crisis”, indicó Cornelio.

El presidente del Movimiento Joven Ponte en Política, Cristian Morel, aseguró que los políticos han entrado en crisis, llamó a los actores nuevos a darle a entender a los viejos que ya es momento de que los jóvenes participen.

Dijo que los partidos se han desconectado de la sociedad. “Yo creo que la crisis la tenemos los políticos, no el sistema político, porque no hemos entendido que la política cambió”, afirmó.

Enfatizó que las crisis siempre han existido a lo interno de los partidos políticos.

Por otro lado, Manuel Fernelis Ogando coincidió con Rafael Augusto Peralta, en no creer que el sistema de partidos políticos esté en crisis, sino que los partidos se encuentran en un proceso de transformación.

La mayoría de los penalistas coincidió en que el sistema de partidos políticos de la República Dominicana presenta una gran crisis que no solo afecta a los partidos, sino a la sociedad en general.

