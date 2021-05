Crisis en Colombia, nuestro espejo

En Colombia se intentó poner en marcha la Ley de Solidaridad Sostenible, lo que para el pueblo no es más que una nueva reforma fiscal con diferente nombre. Al promover esta reforma el gobierno del presidente Iván Duque pretendía recaudar US$6.300 millones de dólares. De estas recaudaciones se estima que el 73% vendría de las personas naturales y el resto de las empresas según lo estableció el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla. Le proyecto de ley proponer cobrar Impuesto del Valor Agregado (IVA), que corresponde a artículos de la canasta básica como luz, agua, gas.

Desde años los colombianos iniciaron a salir a las calles al convocar el paro nacional del 21 de Noviembre del 2019 a solo un año y dos meses del presidente Duque haber tomado posesión. Los abusos de la fuerza pública y antimotines en 2019 son las mismas, o quizás, más represivas, que se muestran en las manifestaciones actuales. La situación sanitaria, COVID-19 y las promesas de dosis de vacuna no cumplidas han dado traste a que el descontento social acumulado del pueblo los lanzara a las calles. Todo muestra que el gobierno y sus decisiones afectan directamente la clase media y baja, siendo un indicativo que no conoce a quienes gobiernan o solo no les interesa gobernar en favor de estos.

En la República Dominicana se pretende realizar una reforma fiscal que, aunque muchos consideran necesaria, no puede impactar directamente a la clase media, quien lleva la mayor carga impositiva, ni a la clase baja que apenas puede pagar por sus alimentos. Al igual que el primer y segundo años del presidente colombiano, Luis Abinader enfrenta una clase media ya en las calles, en el caso de la promesa incumplida de las 3 causales, la clase baja gritando por los precios de la canasta básica, que, según el Banco Central, está por encima del Salario mínimo. El no enfrentar temas como los abusos policiales, la inseguridad ciudadana que va en aumento, los gastos excesivos en publicidad y no en resolver necesidades básicas, el aumento de la deuda pública y no mostrar forma como disminuirla son parte de las acciones que tienen al pueblo dominicano al estallar.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) coloca la República Dominicana en el lugar 33 de los países que más rápido y con más fuerza se recuperarán (Imagen más abajo). La medición del FMI no incluye una reforma fiscal para nuestro país por lo que cualquier decisión económica que realice deben estar enfocadas en favorecer la clase media, ayudar con las empresas que han quebrado, creación de políticas públicas para disminuir desigualdades y permitir que la clase pobre pueda conseguir empleos dignos lo que se traducirá en mejor calidad de vida. De no suceder esto lo que está sucediendo en Colombia es nuestro futuro y los dominicanos no suelen esperar tanto para salir a las calles. El gobierno central debe ver a Colombia como un espejo de donde no queremos llegar y así tomar decisiones correctas.

Por Billy Graham Castillo