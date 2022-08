Crisis del Ministerio Público pone al borde del fracaso casos de corrupción

Es indudable que existe una crisis en el Ministerio Público, debido a fuertes enfrentamientos entre la actual procuradora doña Miriam Germán Brito y la directora de Persecución de la Procuraduría General de la República (PGR), la doctora Yeni Berenice Reinoso.

Lo cierto es que, de continuar el problema, nos encontramos en un sesgo de impredecibles consecuencias respecto a todo el trabajo que ha venido realizando el órgano acusador en la persona de Berenice y su equipo de trabajo que procura detener, investigar, y prevenir los hechos de corrupción que han surgido en la administración pública y el conciliábulo con sectores privados dando muestra de sometimientos e investigaciones sumarísimas en varios procesos.

Hoy, se presume que habrá una huelga de brazos caídos de parte de un sector del Ministerio Público contra un símbolo de la justicia doña Miriam Germán Brito, actual procuradora. La magistrada Germán es bien conocido que tiene una trayectoria de imparcialidad y objetividad en todos los procesos como lo consagra la propia Constitución, el Código Procesal Penal y el Estatuto del Ministerio Público.

Es sabido a voz populis que Yeni Berenice Reinoso es una fiscal muy ligada al doctor Leonel Fernández Reyna, de ahí se colige que su actitud instigadora de perseguir los hechos de corrupción del pasado gobierno de Danilo Medina Sánchez y el Partido de la Liberación Dominicana no es casual, sino más bien, es la marcada intención de perseguir y sancionar a como de lugar sin importar los derechos de todo investigado a que se respecte el derecho de defensa, la presunciones de inocencia, la imparcialidad, la objetividad y el debido proceso, todo esto constituye un conjunto de garantías mínimas que tienen que ser observada a todo justiciable o investigado.

Hoy sale a la luz pública ese enfrentamiento en una carta que la magistrada Mirian dirige a Berenice para que le sean suministrada una carpeta para que se le informe sobre los hechos que se le investiga a una persona que está siendo investigada en un caso de corrupción. Las dos mujeres más poderosas de este país se enfrentan abiertamente cuando Yeni Berenice le responde que modifique su solicitud como una muestra evidente de una insubordinación a su superior inmediato.

Lo cierto es que, el gobierno deberá hilar fino, por un lado, si determina en favor de la máxima representación del Ministerio Público doña Mirian Germán y en contra de Yeni Berenice, es de saber, que los expedientes de corrupción con todo y cada uno de los errores procesales que existen, puede este conflicto desencadenar en una huelga de brazos caídos de parte de los fiscales que dirigen el Pepca.

Es evidente que un sector del Ministerio Público irá a esgrimir que se cayó la lucha contra la corrupción porque el gobierno le jaló las orejas al órgano acusador y ello motivó su detención. Eso no es verdad porque una cosa es el ego personal y las diferencias dentro de sus autoridades basadas en intereses personales y otro es lo que demanda la sociedad dominicana y los organismos internacionales para que el país no se pierda de oportunidades, y convenios de lucha contra la corrupción.

La doctora Berenice asume una actitud contra su jefa inmediata por la destitución del inspector del Ministerio Público Juan Medina de los Santos, a pesar de ser éste uno de los funcionarios más cuestionado dentro del órgano investigativo, a tal punto de entrar a un despacho de un procurador y de forma secreta colocar cámara sin que este lo supieras, ya eran insoportables las quejas y denuncias de este señor en la Procuraduría General de la República y el Consejo del Ministerio Público.

Nuestra sociedad demanda que sin importar el ego ni el interés personal de funcionario alguno, hay que respetar el debido proceso a cada imputado, que los hechos de corrupción sean investigados y sancionados para detener la corrupción en la administración pública.

La resiente destitución del inspector general del Ministerio Público Juan Medina de los Santos, es una muestra evidente de que ese órgano tiene funcionarios que no cumplen en lo más mínimo con el mandato de la ley y que por demás hay fiscales corrompidos hasta los tuétanos, a tal punto de qué en todos los departamentos judiciales del país los jueces y Ministerio Público no se llevan ni le permiten la entrada a sus despachos, se ha detenido la lucha contra las drogas, la corrupción y muchos empresarios son objetos de extorsión y chantaje en todo el territorio nacional de parte de ese protectorado que dirigía el flamante funcionario y su equipo donde no valía denuncia que valiera contra un fiscal; las quejas y declaraciones se encuentran en las redes sociales de parte de personas afectadas y otros que han permanecen en silencio sepulcral.

El problema es más grave aún, hay sectores que dan cuentas de que en los próximos días se armará un bloque opositor dentro del Ministerio Público para hacer fracasar la gestión de la Procuradora doña Mirian Germán, lo que debe ser repudiado por toda la sociedad dominicana, ya que fuera de toda diferencia que se pueda tener contra ella, ha demostrado tener una trayectoria de servicio a la función pública con integridad, capacidad y honestidad constituyendo un símbolo de la justicia dominicana.

El gobierno de Luis Abinader tendrá que hilar fino porque un conflicto de este tipo generaría un rompimiento entre Leonel Fernández y el presidente Luis Abinader quien decidió basado en una llamada justicia independiente que los fiscales nombrados desde el gobierno de Leonel Fernández continúen dirigiendo la investigación de la política criminal y los casos de corrupción de la administración pública

El presidente Abinader, ha de saber, que los abogados del Partido Revolucionario Moderno no están muy a gusto, ya que los mismos esperan tener una posición en el Ministerio Público.

Pero mientras esta crisis se agudiza los casos de corrupción que la sociedad demanda sean sancionados, surgirá con esto una huelga de brazos caídos en el Ministerio Público para hacer fracasar la gestión de Mirian Germán, prevaleciendo la impunidad de los hechos de corrupción en la administración pública.

Por Leandro Ortiz

