Crisis de la frontera: Una estrategia fríamente calculada

El tema de la frontera no es algo nuevo para el país. Se ha desarrollado un mercado bilateral por años del que viven miles de haitianos y dominicanos en ese intercambio comercial. Muchos productores nacionales cifran cada año sus expectativas comerciales contando con el consumo del pueblo haitiano vía ese mercado bi nacional.

Muchas veces los productos de la canasta familiar dominicana se encarecen como consecuencia de la demanda en el mercado binacional y la conveniencia por rentabilidad, que se pudiera tener al vender los productos allí, en lugar de hacerlo en el mercado local. La escasez local genera incremento de precios, esto no es un secreto.

Históricamente cada vez que se ha producido una crisis o una inconformidad por parte del pueblo haitiano, siempre asociado a los temas de migración masiva a nuestro país, se han producido los chantajes de la veda a la producción local, pues se sabe que dañan la economía de los productores locales y de alguna manera afectan la economía nacional.

También esto ha traído siempre como consecuencia, el reforzamiento de las repatriaciones en mayor cantidad de indocumentados haitianos hacia su país. Y como medida extrema en varias ocasiones se ha producido el cierre de la frontera, sin la necesidad de tanto aparataje como el que ha sido difundido mundialmente, como si la República Dominicana estuviera en guerra y por ello amerita la participación salvadora del generalísimo comandante en jefe.

La crisis interminable del pueblo haitiano ha venido progresando y es lógico, que ante la desesperación de ese pueblo, muchos busquen la manera de cómo salir de Haití arriesgándose en embarcaciones muchas de las cuales naufragan o sumarse a la invasión pacifica al mudarse como indocumentados a la República Dominicana, país que ha tenido una mejor suerte, a pesar de los saqueadores y traidores que les han gobernado por décadas.

El asesinato del pasado presidente de Haití es el misterio mejor guardado de la historia caribeña, el gobierno haitiano se ha cansado de buscar chivos expiatorios, cuando tal vez han estado bien cerca los perpetradores reales de ese magnicidio y cuidado si dentro de su misma vivienda. Pero este hecho agravó la crisis política y social de ese país.

No es la primera vez que en Haití se suceden hechos violentos o que atentan contra el orden o la deseada institucionalidad nunca lograda y muchos golpes de estado, renuncias, sustituciones y violencia han estado a la orden del día.

La creciente migración haitiana hacia nuestro territorio siempre ha sido una preocupación por parte del pueblo dominicano, quien ha sido sacrificado por décadas por los gobiernos de turno, quienes han sido consistentes utilizando los recursos públicos para atender las necesidades haitianas indocumentadas que han invadido pacíficamente el país. Se conocen miles de casos donde se ha sabido dar un no al servicio médico de una dominicana parturienta porque las camas están abarrotadas de migrantes indocumentadas de aquel pueblo. Así mismo en las escuelas públicas usted se encuentra con un porcentaje creciente de personas de ese pueblo hermano, buscando el pan de la enseñanza. Amén de lo comentado precedentemente sobre el impacto en la canasta familiar dominicana por los negocios en el mercado binacional.

Para nadie es un secreto, que la República Dominicana ha sido el país que más ha contribuido con ayudar a palear situaciones desafortunadas que ha vivido Haití a través de la historia. Sin embargo, la capacidad de engaño que han tenido los gobernantes de turno hacia el pueblo dominicano, les ha permitido comprometer el destino del barco de la nación, al sumarse a intereses supranacionales, foráneos y mercantiles, que persiguen de una manera u otra que exista un solo pueblo en la misma isla. Nuestros enemigos se pueden encontrar en varios continentes: Norte América, Sudamérica, Europa y tristemente en los dos lados de la Isla la Hispaniola.

Todo este desorden que se vive en Haití no es casual, así como tampoco lo es el aparataje que el poder ejecutivo ha comandado en la frontera. Un aparataje como si el país estuviera en guerra, cuando no es así, removiendo el sentimiento patriótico de los verdaderos dominicanos que no son representados dignamente por quienes hoy gobiernan, ya que estos últimos se han declarado abiertamente incondicionales con los intereses supranacionales que impulsa la ONU y su agenda 2030.

Creemos firmemente que por los pasos recientes que se han dado desde la óptica político-militar en nuestro país, en la frontera se implementa una estrategia que persigue apoyar el intento reeleccionista del presidente Abinader. Pues luce que se han dado los siguientes pasos:

Agrandar mediáticamente el problema con chantajes y cierre de fronteras (mañana retornaran las vedas haitianas como respuesta, no tardan).

Agrandar el problema con el uso del rio masacre aún a sabiendas de que se había comunicado oficialmente la idea de que no había inconvenientes para el país con el canal en el rio masacre. Este comunicado se entrego según se ha dicho en el año 2021 y la actitud actual sería contradictorio a lo dicho en esa comunicación por el mandatario.

Nombrar un nuevo comandante de la Cesfront, con una coincidencia fundamental, que sea el hijo del ex ministro de las fuerzas armas José Miguel Soto Jiménez, quien recientemente se había aliado a la Fuerza del Pueblo.

Una marcha agresiva hacia la frontera de todos los carruajes militares disponibles y varias tropas al unísono.

Una publicidad y cobertura total segundo a segundo de este aparataje en la frontera, digna para una nueva serie de NETFLIX: Temporada 1: El Cuento de la Frontera, E1: intento reeleccionista.

Está clarísimo que la República Dominicana no está en guerra con Haití, también que los problemas tienen una cronicidad que datan desde la misma fundación de la república y que ambos pueblos de una manera u otra han sabido respetarse en el tiempo, aunque varios tratados han debido firmarse para mantener la paz con la participación política de ambos países.

La comunidad internacional y la misma ONU y la OEA son cómplices y actores clave de este proceso de unificación de la isla: pues es el objetivo que se persigue. En nuestro país se legalizó el plan de acción para cumplir con los cinco ejes estratégicos y los 17 objetivos de desarrollo sostenibles impuestos por la ONU, y este actual gobierno se aferra a la idea de implementar todas las reformas y las políticas transversales, desde que tomó posesión el 16 de agosto del 2020. Parece ser, que aunque la misma constitución le permite su reelección, al intentar implementar esto, podría contar con el apoyo de los intereses supra nacionales y los intereses económicos que representa localmente.

Pero hay dos puntos importantes de la estrategia, una estrategia que luce ser puramente reeleccionista:

Crear la expectativa de que el país tiene un peligro inminente y con esto intentar unificar los sentimientos y las emociones nacionalistas legítimas de muchos dominicanos. Activar un poco la economía local, pues si hay crisis hay que abastecerse y también suben los precios, lo que deja más impuestos con el ITBIS. Con esta expectativa la gente entonces valorará más la paz relativa en la que vive el país y también le adjudicará a la presente gestión de gobierno una defensa sólida de nuestra soberanía, (gracias al aparataje). Al nombrar al hijo de Soto Jiménez en las Cesfront quien comanda las tropas de todo esta parafernalia que vemos, por venir con los genes patrióticos del padre, se intenta sumar más credibilidad a una gestión de gobierno que hace rato la perdió en casi todos los terrenos y sobre todo en materia de soberanía. Este punto también tiene un valor agregado y es que por razones lógicas, el ex secretario Soto Jiménez, perdería un porcentaje de credibilidad en su impulso discursivo como rival político del actual gobierno, pues tendría a su hijo, tal vez manipulado, intentando una Gestión Salvadora de la Soberanía Nacional y no habría forma de no sentir empatía o realizar algunas recomendaciones a ese patriota. Al final la estrategia busca el surgimiento de un sentimiento nacionalista diseminado en toda la geografía nacional, que desde un punto de vista sano es bueno, pero al mismo tiempo emerge un nuevo comandante de la patria, el Generalísimo Abinader, quien intenta asegurar su reelección con esta jugada maestra.

Sin embargo es peligroso y triste ver el capitalizar un tema histórico que no le pertenece a más nadie que al corazón duartiano. Azuzar a la gente cansada hace rato de más de lo mismo, encendiendo sus emociones de lucha, con algo tan sagrado como lo es la independencia nacional y nuestra soberanía.

Podría verse hasta como un crimen de estado si se verifican reacciones violentas, como consecuencia de la instigación sentida y que personas dolidas por asesinatos recientes a manos de haitianos, tomen la justicia por sus manos.

Sería un acto de Irresponsabilidad del gobierno y no sería tan diferente como el apresamiento en el día de ayer de un haitiano que le insultó al presidente por Tik Tok.

No olvidemos lo ocurrido en Ruanda en el 1994 cuando una instigación que tocaba sentimientos nacionalistas entre opuestos, provocó un genocidio y luego el tribunal condenó al instigador quien no utilizó nunca un arma para la masacre. “El Tribunal Criminal Internacional para Ruanda sentenció hoy a cadena perpetua a Theoneste Bagosora, considerado como el principal instigador del genocidio ruandés que en 1994 se cobró la vida de más de 800.000 personas en 100 días”.

No medimos consecuencias y por eso esta gestión de gobierno se caracteriza por ser una granja productora de huevos y luego no sabemos dónde meter la cara. Al parecer existe desesperación en la dirigencia del PRM que promueve la reelección del presidente Abinader.

Es posible que ya no tengan el tiempo para recuperar la credibilidad perdida por el acelerado desgaste de la gestión y por eso este intento de agrandar, promover y capitalizar la crisis haitiana, para sumar el fervor patriótico natural del pueblo dominicano, a pesar de cualquier daño colateral, alrededor de su benefactor: el generalísimo comandante en jefe.

Sin embargo esto no mitiga el peligro creado por cualquier imprudencia que se cometa y afecta también a la diáspora que hoy está nerviosa pensando que el mundo se va a acabar en la República Dominicana, porque tenemos una guerra inminente, cosa que no es cierta. “Vemos personas en las redes que nunca en su vida han usado un tira piedras hablando de coger las armas”. Esta instigación es peligrosa y puede ser hasta un delito de Estado.

Este será otro huevo más que la presente gestión de gobierno pone y veremos próximamente el bajadero y los chivos expiatorios que serán necesarios para pasar a ventilar otros temas más impactantes y capitalizables políticamente.

Como por ejemplo, LAS AUDITORIAS de la CONTRALORIA, que mientras se publicaban, crecía el tema fronterizo eufóricamente desbordado y estratégicamente agrandado en paralelo. Veremos si lo denunciado con miles de millones de pesos mal manejados en varias instituciones públicas, se considerarán errores que ayudarán a mejorar los procesos o si estas irregularidades obvias traerán consecuencias a algunos de los compañeritos.

La lógica dice, que será más de lo mismo y que estos sabios de la administración pública serán sumados a los otros ya suspendidos desde el inicio de la presente gestión, pues definitivamente cometieron actos de corrupción, pero son compañeritos.

Por Julián Padilla