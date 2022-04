Cris Alert el artista que llegó con una maleta y trescientos dólares a EEUU detrás de un sueño

Comparte esta noticia

El cantante vivió en un carro por un tiempo sin que su familia lo supiera.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El cantante boricua Cris Alert, cuyo nombre real es Christian Alejandro Riveras Zayas, quien actualmente trabaja arduamente en el lanzamiento de su disco a ritmo de salsa, cuenta cómo llegó a Estados Unidos con apenas 300 dólares, fe y una maleta llena de sueños.

Narra que a pesar de los obstáculos nunca pensó en regresar a Puerto Rico porque sabía que Dios tenía un propósito en su vida y no iba a descansar hasta encontrar ese propósito y lograr posicionarse en lo que siempre ha soñado como artista.

Si, por mi manera peculiar de llegar a mis metas y logros que, aunque “Viví por un buen tiempo en un carro sin que mi familia lo supiera, no tenía hogar, trabajé día y noche y no me importaba porque estaba seguro de que venían grandes cosas para mi vida, vengo de un barrio y me faltan muchas metas por lograr, yo represento esos jóvenes soñadores que sin tener mucho conocimiento del negocio solo haciendo las cosas con disciplina y con pasión pueden lograr todo en la vida” destacó Cris Alert.

El artista y compositor que tiene pasión por el piano lanzará su nuevo sencillo promocional llamado 24 horas a ritmo de salsa junto al artista Nelson Arrieta ex vocalista del Grupo Gusco.

Revela que sueña con colaborar con grandes artistas como Marc Anthony, Víctor Manuel, Gilberto Santa Rosa Daddy Yankee y Nicky jam.

Relacionado