Criminal desigualdad: La gran corrupción

No hay que ser un profesional muy formado en la jurisprudencia para darse cuenta de que existe una gran diferencia entre lo justo y lo legal, pero eso no es tomado en cuenta por el código procesal penal dominicano y ni por el código de procedimiento criminal. Aparentemente se ha condenado a gente que se ha robado una pierna de salame o unas cuantas chinolas con penalizaciones de cárcel como si fuera un gran delito, según los medios de comunicación. Sin embargo, se permite que existan leyes injustas que permiten a entidades o poderes del Estado creen sus propias leyes o se rijan por leyes orgánicas que les permiten ponerse los sueldos y/o repartir entre sus funcionarios dinero extra del presupuesto para mantener relaciones clientelares con sus súbditos, manteniendo a estos en la miseria mendigando dadivas o recibiendo salarios de miseria en algún empleo público. El neoliberalismo es un modelo de dirigir la sociedad capitalista que ha sido capaz de crear toda esta situación. No se puede condenar a gente que roba para comer, mientras se rebaja la pena o condena a grandes criminales porque dan informaciones en las investigaciones. Así no puede ser.

Es por eso que he dicho que nuestra universidad estatal debe encaminarse, ahora que está abocada el próximo año a un proceso electoral, a la constitución de un liderazgo académico que trascienda en el decurso, ya que no debe ser tomando en cuenta un solo periodo académico. La UASD necesita, como universidad del Estado, un liderazgo de académicos que no piensen en el clientelismo para satisfacer apetencias personales, con vocación de académicos, porque la sociedad dominicana demanda que así sea, sobre todo a partir de ahora en medio de esta crisis sanitaria y ecológica mundiales pero que demandan la intervención local en el enfrentamiento a los grandes problemas.

Las universidades privadas por su naturaleza no tienen capacidad para dar solución a los problemas nacionales, ya que son entidades que no responden al interés social general, salvo algún profesional que otro formado en ellas dotado de gran sensibilidad formado, pero son excepciones, porque la no es la filosofía de ellas. La UASD en cambio es la universidad del Estado y tiene una mística diferente. Entonces, el liderazgo en ella debe responder a esa mística y a esa tradición que se ha tratado de cultivar en ella, aunque en algunas gestiones se ha tratado de negar eso. Eso hay que rescatarlo y darle vigencia hoy más que nunca, porque la universidad estatal tiene que cuestionar las injusticias y proponer soluciones a los grandes problemas que tiene el país, como las grandes desigualdades sociales. Debe haber propuestas para enfrentar las crisis ecológica y sanitaria a nivel local, investigaciones sobre, salud humana, sanidad animal, agricultura orgánica, sustitución de la agricultura química, posibles reformas los códigos procesal penal, procesal criminal, código de trabajo, inequidad de género, violencia de género, etc. Es por eso que me he referido en articulos anteriores a académicos Dr. Antonio Ciriaco, la Dr. Rosel Fernández, el Dr. Canario, el Dr. Francisco Cáceres, el Maestro Francisco Acosta Pérez, el Dr. José Manuel Leopoldo Artiles Gil y el Maestro Bautista López, entre otros. Estos académicos han dado muestra de tener vocación por la carrera académica, además de tener formaciones en diferentes áreas del saber intelectual que les avala para optar por dicha carrera y dirigir los destinos de la academia, para un futuro inmediato y de largo plazo promisorio para el interés nacional del país. Esas personas antes mencionadas y algunos más encarnan el potencial para el liderazgo académico que debe tener la UASD, para la felicidad del mundo académico y del país.

La universidad, sobre todo cuando es estatal, debe ser un universo de conocimientos para dar solución a muchos problemas, pero sobre todos a los que responden a las necesidades nacionales mas urgentes. Necesitamos formar los médicos y enfermeras que requiere y requiera en el futuro el país, sin impedirles a unos pocos que emigren pero sin promover la emigración de cerebros, necesitamos agrónomos con conocimientos de suelos para dejar que estos se degraden, necesitamos de la formación en ecología para proteger el medio ambiente y necesitamos juristas que crean en la justicia, porque de nada sirve tener abogados pica pleitos, como un fenecido jurista de Moca que se creó mucha fama y solo supo enriquecerse mucho cobrando mucho por subir a los estrados, ¡vaya gloria!. Es tiempo ya de que el país no siga preñado de grandes desigualdades sociales, preñado de grandes injusticias sociales y en medio de una pandemia, sobre las cuales diría cualquier creyente: lloran ante la presencia de Dios.

Veamos un ejemplo de lo que la UASD debe cuestionar, se trata de los 10 sueldos más altos del País, copiado textual del Listín Diario digital del 20 de junio de 2021:

“1. Héctor Manuel Valdez Albizu, gobernador del Banco Central, devenga un salario bruto mensual (sin deducciones) de RD$1, 513,380. Él está al frente de esta entidad que se encarga de ejecutar las políticas monetaria y cambiaria, emitir billetes y monedas de curso legal en el país, administrar las reservas internacionales y el Fondo de Contingencias, así como contrarrestar las tendencias inflacionarias, entre otras funciones. Valdez Albizu es quien preside la Junta Monetaria. 2. Clarissa de la Rocha de Torres, vicegobernadora del Banco Central, recibe cada mes por sus funciones un sueldo bruto de RD$1, 411,790. Ella actúa como presidenta de la Junta Monetaria en caso de la ausencia o impedimento temporal del gobernador. Cuando no la preside, asiste a las sesiones con voz, pero sin voto. 3. Alejandro Eduardo Fernández Whipple, superintendente de Bancos, gana RD$999,970.48. Dentro de sus principales funciones se encuentran realizar, con plena autonomía funcional, la supervisión de las entidades de intermediación financiera, requerir la constitución de provisiones para cubrir riesgos, exigir la regularización de los incumplimientos legales, así como imponer sanciones, y muchas más. 4. Josefa Aquilina Castillo Rodríguez, superintendente de Seguros, devenga un salario mensual bruto de RD$800,000. Entre algunas de sus funciones se encuentran examinar todos los negocios, bienes, libros y archivos, documentos y correspondencias de la personas físicas y morales de seguros, reaseguros, intermediarios y ajustadores, establecer las normas generales uniformes de la contabilidad y catálogo de cuentas de las instituciones de seguros, entre otras. 5. Gabriel Alcange Castro González, superintendente del Mercado de Valores, gana al mes RD$770,000. Algunas funciones de esta entidad son: promover, regular y supervisar el mercado de valores doméstico y propiciar una formación de precios de los instrumentos financieros basada en una oferta y una demanda concurrente. 6. Eduardo José Sanz Lovatón, director general de Aduanas, gana RD$630,919. Es la autoridad nacional de frontera, su responsabilidad trasciende el rol recaudador para ser garante de la salud de la población y la seguridad del Estado, por cuanto en los procesos de entrada y salida de mercancía tiene el deber de requerir toda documentación y permisos que son requeridos por otras autoridades competentes. 7. El director de Impuestos Internos, Luis Valdez Veras, tiene un salario bruto de RD$598,772. Él dirige la entidad encargada de administrar y recaudar los principales impuestos y tasas del país. 8. Rafael Aníbal Velazco Espaillat, superintendente de Electricidad, cobra RD$596,546.76. La entidad de la que este funcionario es titular fiscaliza y supervisa el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y la normativa técnica aplicables al subsector, en relación con el desarrollo de las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de electricidad, y así mismo es responsable de establecer las tarifas y peajes sujetos a regulación de precios. 9. Nelson de Jesús Arroyo Perdomo, presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), devenga un salario bruto de RD$515,506. La institución se encarga de velar por los derechos de los clientes, usuarios y prestadores de los servicios de telecomunicaciones y del dominio público del espectro radioeléctrico en el país. 10. Si no se nos quedó alguna, esta posición la ocupa el presidente de la República Luis Abinader, quien devenga un salario bruto mensual de RD$450,000…”

Podríamos pensar que dado el proceso inflacionario, el sueldo del Presidente de la República se justificaría, pero no el de los demás funcionarios, porque además de ser más altos que el de él, quien es el jefe de Estado, siendo ellos subalternos. Además, no hay manera de justificar un sueldo de RD $ 500,000 o más, en el actual nivel de inflación que tenemos, en un país que no es rico, donde hay tantas cobrando sueldos para vivir en estado de indigencia, en la pobreza extrema o absoluta. Amílcar Nivar, en Diario Libre digital del 29 de octubre de 2018, poublico un reportaje informaciones del BID, en el que según esta entidad u organismo, en los países latinoamericanos en su mayoría se pagan salarios más altos en el sector público que en el privado. Hay que aclarar que en el caso de nuestro país los sueldos lujosos solo son una minoría ínfima, porque hay mucha gente ganando salario de miseria en el sector público, aunque sean superiores al de los que trabajan en el sector privado.

Ahora bien, es evidente que los sueldos de muchas gentes en el sector privado son más bajos, pero esto no se puede justificar, tal vez el BID lo que quiere es que el Estado (la burocracia estatal) sea menos costosa u onerosa, pero debería cuestionar los bajísimos salarios que paga el capital privado y cuestionar solo los muy altos salarios que cobra un grupito reducido de la administración pública.

En tiempos de los Doce Años de Balaguer no se pagan sueldos tan altos en el gobierno, pero habían mucha corrupción: dolo, prevaricación, concusión, canonjías y sinecuras en la administración pública. En el gobierno de Don Antonio subió el salario del Presidente del país a 10,000 pesos, que equivalían a casi 10,000 dólares, teniendo el peso un poder adquisitivo muy alto, pero hoy el Gobernador del Banco Central cobra un sueldo por encima de 20,000 dólares, casi cuatro veces el monto del sueldo del Presidente, y ocho funcionarios ganan más que este último. Ahora bien, lo peor es que 11,000 empleados públicos tienen un sueldo aproximado de RD$ 5,600, el 3 % de los servidores públicos, muy por debajo de salario mínimo público de RD $ 10,000, según Participación Ciudadana (Listín Diario digital, 16 de mayo de 2021), mientras 81 funcionarios tienen salarios entre 400,000 y 600,000.

La iniquidad de este modelo neoliberal y su libre mercado no pueden justificarse, contra ese modelo y por una sociedad justa donde impere la justicia y se preserven los recursos naturales debemos educar a los jóvenes en la universidad pública. Hoy se necesita de los académicos con vocación, para servir al país, por la felicidad de las futuras actuales y futuras generaciones.

Francisco Rafael Guzmán F.

