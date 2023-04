¿Crimen pasional o feminicidio?

Si hay algo poderoso en este mundo, es sin duda la palabra.

Cada vez que nos comunicamos, estamos utilizando un signo determinado a través del cual evocamos una idea permeada por emociones, sensaciones, experiencias, recuerdos, prejuicios y estereotipos.

Tan es así, que el intelectual y reconocido semiólogo Umberto Eco, llegó a preguntarse “si son los signos los que nos permiten vivir en sociedad o si la sociedad en que vivimos no es otra cosa que un complejo sistema de signos”.

Traigo esta reflexión a colación, para intentar entender el debate que he visto en redes sociales sobre la pertinencia de utilizar el término de “crimen pasional” o “feminicidio” para hablar del brutal asesinato cometido contra la joven locutora Chantal Jiménez, de manos de su ex pareja.

Y no, no se trata de una absurda discusión en la que dejamos a un lado el fondo para caer en la forma. Porque, a mi modo de ver, cuando el acto cruel de arrebatar una vida es edulcorado con el adjetivo de “pasional”, estamos fallando.

Fallamos porque –de manera inconsciente- justificamos al victimario. Atribuimos su acción a un momento de locura, a un arrebato excepcional en el que, enceguecido por el exceso de pasión, fue incapaz de controlar sus impulsos primitivos y cedió ante su propia naturaleza. Siendo así, no solo anulamos la capacidad de autocontrol y de comprensión del matador, sino que negamos lo que se esconde tras la dinámica del abuso contra la mujer: una sucesión de conductas totalmente injustificables para ganar y mantener el poder y el control en una relación.

El feminicidio no es el resultado de una ráfaga transitoria que nubla los sentidos. No, no es algo pasional. Es la conclusión de meses y años de una escalada de agresiones hasta llegar a su forma más extrema: la muerte. Por eso, es lamentable que algunos le tengan pánico al término “feminicidio”, hasta el punto de enmascarar tan horrible realidad con una palabra que asociamos con deseo y placer, en la que no existen culpables.

Empezar a llamar las cosas por su nombre es un paso importante para visibilizar la violencia de género como un problema de Estado. Pero no nos detengamos en el uso del lenguaje y avancemos también en acciones concretas que nos involucren a todos.

Concluyo con el fragmento de un fallo de la Corte Suprema de Colombia, quien, en un decisión histórica, describió un agravante que, lamentable, es el fatídico día a día de muchas mujeres:

“(…) El maltrato del hombre para mantener bajo su control y ‘suya’ a la mujer, el acoso constante a que la somete para conseguirlo, la intimidación que con ello le produce, el aumento en la intensidad de su asedio y agresividad en cuanto ella más se aproxima a dejar de ‘pertenecerle’ y la muerte que al final le causa ‘para que no sea de nadie más’, claramente es el homicidio de una mujer por el hecho de ser mujer o ‘por razones de género’ (…) Este entorno de la violencia feminicida, que es expresión de una larga tradición de predominio del hombre sobre la mujer”.

