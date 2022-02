Creo Asjana es el mejor candidato a rector

No quiero con este articulo zaherir a nadie, ni tengo motivos y ni derecho para hacerlo, todo uasdiano si cumple con los reglamentos que están establecidos puede ser candidato a rector y tiene derecho a ser electo. Además, quien escribe no vota porque no está activo, ni tiene el status que le permita votar sin estar activo. No pongo en dudas que tanto Editrudis Beltrán como Pablo Valdez tengan la capacidad de académicos uasdianos con formación en sus respectivas áreas. Sin embargo, la UASD necesita ir mas allá de como se ha venido manejando, es decir, necesita de unos miembros en el Consejo Universitario y en los demás organismos de cogobierno universitario se manejen con capacidad de discernir.

Debe plantearse la UASD la evaluación democrática del currículo, con la participación de los sujetos de las comunidades, como me parece haber entendido las declaraciones de Asjana, cuando dijo que no se iban abrir nuevos programas sin identificar las necesidades donde se abran. Se le puede llamar a eso planificación estratégica, o bien, planificación democrática, como se le quiera llamar, pero creo que es lo correcto.

Se ha notado en la campaña de Asjana la participación significativa de d os grupos estudiantiles, FEFLAS y FELABEL, lo cual es importante porque deberían los grupos estudiantiles ser sujetos activos y tener más representantes en el cogobierno. A mi entender, pese a lo que se diga en contrario, hubo una gestión que le hizo un gran daño a la Primada de América al reducir casi a cero la participación estudiantil, porque hay ignaros profesores que elogian su gestión. Semejante estulticia no debe caber en la mente de un académico, pero los hay que así piensan, pero lo piensan porque desalojó a un grupo de venduteros del recinto de las Sede central de la UASD.

Una simple medida de profilaxis de posibles infecciones, algo que es importante y debe entenderse positivo, pero no puede borrar la mácula que dejó la reforma estatutaria que casi eliminó la participación de los estudiantes. Con ello se negaba la vieja tradición de las universidades populares, entre las cuales hay que incluir a la UASD, fue un retroceso que le ha hecho mucho daño a la UASD y casi ni se habla de la Familia Universitaria.

Creo personalmente que participación estudiantil en la elección de las autoridades, en los claustros estatutarios y en otros organismos debería ser de un 20 % de la matrícula del claustro y de los otros organismos. Ahora bien, a los estudiantes que participen en los organismos de cogobierno universitario deberá exigírseles a ellos que tengan un buen índice académico. Sobre esto último no puedo decir que Asjana haya dicho nada, lo de la participación estudiantil en una proporción más grande, pero ojala y se refiriera ello.

La UASD debe recuperar su esencia, como una universidad pública, autónoma y popular y debe servir de escuela democracia como lo hacía antes, sobre todo durante la rectoría de Guarocuya Batista del Villar. Así debería volver a ser y sería más atendida en sus justos reclamos al Estado, porque cuando ella reclama a este no es atendida y el Estado viola leyes establecidas, al no complacer sus demandas en cuanto a la asignación de un justo presupuesto.

Además, este no tendría excusas para no reclamar las asesorías de ella, como no lo ha Estado; porque es la UASD la que debe asesorar al Estado y a la que el Estado debe reclamarle asesoría, pero esa sociedad política que tenemos, sobre todo en los tiempos de Danilo Medina, no tomó en cuenta a la Primada de América, sobre todo con lo de la pandemia. Da pena y debería darle vergüenza a la clase política que así haya sido y todavía sigue siendo así, por lo menos con lo de la pandemia y también en lo que la ley establece sobre el presupuesto de la Primada de América.

Una Facultad de Ciencias de Salud, como lo es la prestigiosa unidad académica que lleva ese nombre en la UASD y que tiene actualmente una decana entregada a tiempo completo a la UASD, debió ser la autoridad que asesora al Estado, en el manejo de la pandemia de la COVID-19. Producto de la politiquería no fue así desde un principio y no ha sido así, pero no debe seguir siendo de ese modo. La Dra. Rosel Fernández es la actual decana, candidata a la vicerrectoría docente que acompaña al Dr. Asjana en su equipo. En mi opinión personal, creo que es muy difícil que otro candidato pueda vencerla, aunque no me considero y no soy infalible.

En cuanto a los otros dos candidatos a rector, no creo aunque pueda estar equivocado que sus discursos hayan tocado la problemática universitaria, como lo han venido haciendo Asjana y los demás integrantes de su equipo. La UASD tiene que seguir siendo una universidad popular, abierta, estatal y pública, pero además de servir para orientar a la sociedad política (Estado), proveer de conocimientos en ciencias puras para que el conocimiento que sirve fuente se acreciente y en ciencias aplicadas para resolver problemas prácticos a la sociedad y servir a este como escuela en el ejercicio de la democracia participativa.

Por Francisco Rafael Guzmán F.

