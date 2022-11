Creen urgente introducir ley sobre servicio militar obligatorio en el Congreso Nacional

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La política y comunicadora Esther Minyetys consideró urgente este viernes que se introduzca un proyecto de ley sobre el servicio militar obligatorio en el Congreso Nacional, como una forma de contrarrestar la inseguridad ciudadana en el país.

Minyetys sostuvo que ahora mismo los actos de criminalidad que estarían teniendo lugar en el territorio nacional son cometidos por jóvenes, y consideró que el servicio militar obligatorio, tanto para hombres como para mujeres, podría ayudar a cambiar la realidad que describe.

“Ahora mismo están delinquiendo toditos, entonces entiendo que si queremos una sociedad diferente, una juventud diferente, y si existe un futuro para la República Dominicana se hace urgente que se someta esa ley al Congreso de la República”, manifestó.

Minyetys emitió sus consideraciones junto al comunicador Otilio Arno, en el programa “Secreto de Voz en Voz”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

La comunicadora consideró que la ley, la cual se aplica en países como Noruega y Austria, debe ser aprobada en el territorio nacional porque el tema de la delincuencia “se nos está yendo de las manos”.

“El sicariato ha ido aumentando en la República Dominicana y la juventud es que está metido en hechos delictivos, ya hay barrios que no se puede entrar y son los jóvenes que están delinquiendo”, aseguró tras sostener que la juventud dominicana va en detrimento y ni siquiera las iglesias podrían ayudar ante esa situación.

“Lo primero es que los jóvenes cuando salen de la escuela muchos no van a la universidad y otros no tienen empleo y no quieren seguir estudiando, pero sí es obligatorio ese servicio entonces antes de terminar el bachiller, para poderle dar el diploma, entonces de ahí salen formados”, expuso.

