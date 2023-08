Creen influencia política hace diferencia en trato de la justicia a agresores de gentes policiales

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Para el abogado Leonardo Suero, la diferencia en el trato mediático y judicial brindado a los dos últimos casos de agresiones en contra de agentes uniformados, protagonizados por el cubano Julio César Llorente López, que guarda prisión preventiva y la directora del distrito municipal del Guayabal en Santiago, Fior Denis Tavárez, que todavía no ha sido apresada, radica en que esta es última goza de cierta influencia política.

“Entre esa agresión y la del cubano, la única diferencia es que el cubano no estaba pegado en el PRM”, expresó.

El abogado consideró que el respaldo político con que goza Tavárez, podría traducirse en un futuro en la ausencia de una respuesta judicial enérgica, pese a que un audiovisual muestra cómo la fémina en medio de reclamos agredió a un uniformado dentro del destacamento policial de Puñal en Santiago.

“¿Qué diferencia hay entre el cubano Llorente y la directora del distrito municipal Guayabal, que hizo lo propio, que le cayó a galleta a un policía en el propio destacamento, ¿qué diferencia hay?, ¿cayó presa la señora?, ¿fue sometida a la justicia y se le impuso alguna medida de coerción?”, preguntó.

Durante la conducción del programa “Políticas Nuevas”, que transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV, el abogado comentó que la justicia no debe verse afectada por consideraciones políticas o influencias partidistas.

(Ver programa).

“La justicia no puede aplicarse con un parche de pirata en los ojos, cuando es para los míos, me hago el loco y cuando es para los otros, sobre todo los civiles, los que no tienen poder que lo ampare, van con su hueso a la cárcel”, narró.

En ese sentido, condenó que hasta el momento el partido de gobierno, la Policía Nacional o el Ministerio Público no se hayan pronunciado al respecto, argumentando que la justicia debe ser para todos y de no tomarse medidas, el cuerpo de orden estaría contribuyendo a que acciones como estas se sigan replicando.