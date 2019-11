Credibilidad de la JCE y el algoritmo

La tecnología es sin duda el mejor aliado para los procesos de investigación, desarrollos y conclusión de resultados con lo que cuenta la sociedad, su aplicación es fundamental, pero, debe ejecutarse e implementarse cumpliendo con todo el rigor científico y de procedimiento previo que deben llevarse a cabo para evitar el descrédito de las instituciones, las personas, los procesos y los resultados.

Las primarias del PLD no le sirvieron de aprendizaje a la JCE, al pleno y a su presidente menos. Como un niño de primaria repitiendo cada cosa que dice el maestro fue articulado el presidente de la junta cada frase de opinión después de concluida la primaria.

El presidente de la JCE fue sorprendido en su buena fe de principio a fin pues, hasta donde yo conozco él es un buen técnico del derecho, no un experto en informática, en consecuencia, el día a día y el exceso de confianza lo llevo a confiar en el juguete nuevo diseñado en el patio del centro de cómputo de la JCE sin embargo, el presidente no aprende la lesión toda vez que no has termina el algoritmo de las primaria quiere impulsar el uso del voto automatizado en las elecciones de febrero.

El voto automatizado es una buena herramienta, pero, esta tecnología carece de credibilidad sin una auditoria previa y con ella también, un árbitro no puede ser juez y parte en el proceso.

La oposición debe tener claro que usar la tecnología sin la comprobación del voto electrónico con el voto físico del votante es acudir a otro matadero electoral igual al de la primaria del PDL es decir; contar con la posibilidad de que se instale un algoritmo en los equipos que pueda alterar los resultados del elector sin que pueda comprobarse una discrepancia entre el voto físico y el voto automático.

La propuesta del voto automatizado para las elecciones municipales de febrero es una propuesta indecente ya que constituye un regalo inmerecido para la oposición política nacional, quienes con mucho interés han puesto su empeño en motivar un cambio de rumbo de nuestro estado, pero, si no ponen atención terminaran en una piñata en la JCE con consecuencias impredecibles para ellos y para la JCE.

Aunemos esfuerzos en aras de garantizar la estabilidad, credibilidad y fortalecimiento de la Junta Central Electoral a fin de cuenta es el órgano autorizado a montar el proceso que concluirá con los ganadores, sin embargo, el órgano tiene la responsabilidad de asegurar que no se altere la voluntad popular.

Sugerencia:

Voto automatizado.

Autenticar el 100% del voto automatizado con el voto manual durante el proceso de votación.

Anular cualquier voto que contenga una discrepancia entre la intención del votante y el voto impreso y permitir volver a voto al ciudadano.

Conteo manual del 100% del de los votos previo a la transmisión.

Cuadre del voto y acta de la mesa de votación entre el ata manual y el acta del equipo de cómputo previo a la transmisión.

El compromiso de la JCE de prevenir, perseguir y someter a la acción de la justicia todos procesos o actos tendentes alterar los resultados de la voluntad popular.

Por Lic. Arquimedes De Jesus

