Crecimiento, endeudamiento y narco tráfico

Los paradigmas pueden ser comparados con un mapa. En el fondo son un sistema de creencias que nos permiten formar nuestra propia cosmovisión. Estos nos llevan a confiar en los métodos que usamos para lograr resultados. Sin embargo si el paradigma es incorrecto lograremos cualquier cosa, menos lo esperado.

Por eso podemos estar muy ocupados y ser pocos efectivos, es más, no lograr los resultados deseados, o por tomar un rumbo equivocado, llegar a un lugar incorrecto. Podemos ser incluso súper eficientes transitando ese rumbo equivocado y llegar muy veloz al lugar incorrecto.

En este sentido, no importaría si nos damos ánimo para lograr algo, sin en el fondo tomamos el camino equivocado, nos hemos definitivamente perdido. Un ejemplo concreto seria este caso:

¨Quisimos llegar a puerto plata pero tomamos la autovía del este (eficacia). Eso si conducimos un Ferrari a la perfección (eficiencia) y a toda velocidad y ni tapones encontramos¨. ¨Pero al cabo de dos horas llegamos a Punta Cana no a puerto plata. Nos perdimos¨ (efectividad).

Llegamos muy rápido, pero al lugar equivocado. Perdimos al cliente, perdimos el contrato, no cumplimos con nuestra promesa de visita. Y no tenemos excusas, fuimos incompetentes. Y tal vez nos lo advirtieron y nos dijeron: vamos mal, vamos mal, este no es el camino. Pero respondimos yo soy el jefe, yo soy el que sé y tú, amarras el caballo donde yo te diga. Y entonces solo respondías: ordene y mande, como usted diga señor.

Y así entre todos hundimos el barco. Matamos la gallina de los huevos de oro. Tenemos pérdidas millonarias. Tenemos una mala gestión. Y el pueblo sigue pagando los platos rotos.

En lo emocional usted puede hasta darse ánimos en el trayecto. Pero pensar positivo en el camino equivocado nos acerca más rápido al error.

Si nos quedamos un poco cerca del argot popular del baseball, a propósito de estar en la final del torneo invernal, usted puede tomar el uniforme y el bate del mejor jugador y tomar un turno para batear; pero si usted nunca ha jugado pelota, aunque se dé todo el ánimo del mundo, difícilmente pueda usted hacer contacto con la bola al lanzar el pitcher contrario una recta a 96 millas por el centro del plato.

Es que no nos podemos engañar a nosotros mismos y tampoco podemos engañar a los demás por mucho tiempo sin que se pueda dar cuenta. La verdad siempre sale a flote, es inevitable. El mismo Jesús lo dice en los evangelios. Es una verdad absoluta, no es una post verdad, tenga eso claro.

El hecho de que una persona con poder de informaciones a la prensa, no significa que lo que dice sea la verdad. Y no se trata de que ahora está de moda la post verdad, donde todos tenemos parte de ella.

En el fondo si abrimos la mano y soltamos la pelota de plomo, esta no flotará, ni volará. La verdad es que la fuerza de gravedad le atraerá y caerá al piso. No importan sus creencias o como usted lo interprete usted, no importa que para usted no sea verdad, esa será una verdad irrefutable, una verdad absoluta. Si sueltas la pelota cae al piso no se queda flotando, sale volando.

Y lo mismo pasa con las informaciones que mediáticamente se dan a conocer y sobre todo a interés de querer mostrar ideas positivistas como realidades del país. Podemos proyectar optimismo, pero jamás ocultar las verdades.

De hecho existen grandes contradicciones que son aprovechables para poner en dudas informaciones recientes sobre la bonanza económica y súper milagro dominicano.

En los últimos dos años las proyecciones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial fueron las mismas para el mundo y Latinoamérica pero para RD cambiaba cada día, a tal punto que no se sabía en qué creer. Y mientras el globo terráqueo pasaba y pasa todavía por una de sus peores crisis económica y sanitaria, la Dubai del Caribe ( la República Dominicana), exhibía y dice exhibir números que siempre lucieron y lucen increíbles y cuestionables.

Hace varias semanas el banco mundial publicó que se había ampliado la capacidad de endeudamiento de la República Dominicana. (suponemos que como parte de algún plan y en respuesta a la imagen de solvencia que se quiere proyectar). Hasta las entidades acreditadoras han apoyado esta versión. Sin embargo en la última reunión del Foro Económico Mundial de hace algunos días, se señalan seriamente variables como la inflación y otros temas en dominicana que echarían por tierra estos planteamientos, lo que hace aun mas contradictoria la creencia de bonanza económica.

Es decir, que por parte del Banco Mundial la República Dominicana tendría la opción de más financiamiento. Esto a pesar de la cantidad de préstamos que ya ha venido acumulando la presente gestión de gobierno. Un crecimiento de la deuda astronómico en relación al PIB y un compromiso muy agresivo con el servicio de la deuda con tendencias a un Default.

Recientemente, de hecho hace varios días, el mismo Banco Mundial habla de la inminente recesión mas inflación que golpeará a Latino América y a los países con economías en desarrollo, y quiso establecer una excepción con dos países, entre ellos la República Dominicana. (todo luce ser parte de un plan, ojala no sea alguna diablura política reeleccionista).

También hace varios días, el gobierno Alemán y el de los Estados Unidos, reconocen que este 2023 tendrán una inminente Estanflación. Es decir, crecimiento cero o negativo más una gran inflación. Hechos que ya comienzan a tener sus impactos en el cierre de negocios y en la pérdida de miles de empleos alrededor del mundo.

Ante todas estas informaciones que lucen contradecirse y que colocarían a la República Dominicana como poseedora de la fórmula mágica para el desarrollo económico, no hay forma de que con sensatez y lógica puedan inducir a la confianza y credibilidad en la comunicación gubernamental de la presente gestión de gobierno.

Una de las principales críticas que se hicieron a los 20 años de gestión pasada del PLD fue precisamente, que el crecimiento económico que siempre se proyectó y supuestamente se tuvo, vino como consecuencia del endeudamiento. El principal crítico de esta gestión fue precisamente el PRM partido de gobierno.

Y evidentemente quedándose con el manejo monetario por quien ha gestionado este paradigma desde el banco central se ha mantenido como el As de la macroeconomía dominicana. ¿Qué pasaría en el país, sin el manejo macro económico y política monetaria de San Albizu a cargo del Banco Central?.

Bajo su gobernanza Albizu contribuyo mediante sus políticas monetarias, apoyar el Crecimiento económico sostenido, la estabilidad cambiaria e inflacionaria y macroeconómica, pero con un crecimiento también sostenido en la brecha de pobreza y la exclusión social en la República Dominicana.

Se ha creado una burbuja que ha gravitado por varias décadas con el paradigma económico liderado por Albizu, pero que en cualquier momento podría dejar de dar el resultado esperado. Hay variables del macro entorno que no pueden ser controladas localmente y con populismo y clientelismo es insostenible la gobernabilidad de la República Dominicana.

Sin embargo, es importante tratar de comprender el porqué del milagro económico dominicano. En este sentido, la única variable que no se ha querido reconocer públicamente, pues es un tema tabú, ( y yo insisto en que debe ser real por eso hable de la Narco Pandemia), es crecimiento paralelo que se ha tenido junto a este crecimiento económico, del narcotráfico, el lavado y el dinero sucio en la República Dominicana.

Habría que ver como poder incluir en la ecuación del PIB esta variable para entender el impacto real que tendría este negocito, y que coloca al país como uno de los líderes de Latino América y cuidado si del mundo (prácticamente una novedosa marca país).

Un punto que trae a la memoria esta tangencial probabilidad (pensémoslo como hipótesis, pues no hemos auditado) lo fue la promulgación de la ley de lavado de activos y como de inmediato se impactaron negocios típicos de lavado, en los dos primeros trimestres luego de su promulgación.

Si además de sacar de la ecuación esta variable que también podría verse como un ¨given¨, sacamos las remesas, ¿de qué crecimiento económico estamos hablando en la República dominicana?, ¿cuál es el valor agregado real que estamos teniendo?.

Hay un tema colateral que hemos traído varias veces por los moños (y que de repente es el meollo e intención real del asunto) pero que raya lamentablemente en la ciencia ficción o en las teorías conspirativas y es el tema de los Chacales.

Este proceso descrito por John Perkins en su libro el sicario económico, ya un best seller, indica claramente el cómo aplicó la estrategia del sicario económico, porque lo fue según sus palabras, representando los intereses del fondo monetario internacional, el banco mundial, banco interamericano de desarrollo y otros organismos multilaterales del crédito internacional.

El paradigma de estos esquemas de financiamiento de acuerdo a lo planteado por Perkins, es la identificación de países donde se dispone de apetecibles recursos naturales (oro, petróleo, ferroníquel, esmeraldas, diamantes, otros) para entre otras cosas: obligar a los gobiernos a endeudarse hasta llevar sus países a un punto del Default. Y ya en ese punto, pasarles factura a sabiendas de que no se tiene la capacidad de pago con moneda dura. Entonces junto al envió de los Chacales, lograr el acomodamiento o refinanciamiento de la deuda con la aceptación de la entrega de la soberanía económica a través de sus recursos naturales, o de aceptación de contratos onerosos, pagos por intercambio a precio de vaca muerta (valorando el sicario económico esos recursos naturales) entre otros.

Para lograr este saqueo y completar este proceso que al final es una vulgar extorción y neo colonización, se valen los chacales de la compra de conciencias de congresistas y funcionarios bandidos, el apoyo a candidatos para tenerlos luego como compromisarios y hasta presidentes de un país.

De manera tal, que al pasar facturas se cuente con el apoyo de las cámaras legislativas, con funcionarios, ONGS, y hasta del poder ejecutivo. Claro no se descarta de la hipótesis, la posibilidad de que también se financien candidaturas presidenciales y hasta re postulaciones.

Claro está, estos personajes funestos que fungen como traidores a los intereses nacionales, serían beneficiados con comisiones que le vuelven multimillonarios desde el primer momento y que garantizan su futuro y el de sus familias para siempre.

Se trata pues, de un sistema mafioso internacional de altísimo nivel y que no se recoge en los titulares de periódicos, desvestidos tal cual se los presento en este momento.

Este paradigma del sicario económico ha sido denunciado por Perkins y son tantas las coincidencias que veo en el endeudamiento imparable que se coloca sobre las espaldas de los dominicanos, que honestamente no sabemos hasta donde estamos siendo ingenuos o cómplices de estos procesos de depredación y entrega de nuestra soberanía y nuestros recursos naturales.

Este es un tema que no es nuevo. Solo tenemos que recordar la entrega de recursos estratégicos y naturales que se hicieron en los famosos 20 años morados.

Aún grita con lagrimas de sangre nuestra tierra, con los casos de loma de miranda, el peaje sombra, los contratos con unión fenosa, barrick gold, las capitalizaciones y demás diabluras y ahora las macabras ideas de las app y los fideicomisos. Definitivamente hemos sido mayordomos deshonestos y muy creativos para destruir paulatinamente la nación.

Pero nuestro pueblo está tan entretenido intentando sobrevivir en un país rico, pero saqueado consistentemente por los políticos y ladrones de turno, que no les queda tiempo para defender lo que es suyo, con sangre y fuego si es necesario.

Por eso el cedazo que les queda a mucha gente, es intentar salir de la pobreza con actividades arriesgadas o ilícitas: como el sueño de una yola o participar activamente en el crimen organizado, la delincuencia callejera o el micro tráfico.

Mientras tanto los semidioses y propietarios del destino del país, los burladores de la política, banquetean de mañana y se reparten el botín, bajo la creencia de que son todopoderosos, para impunemente hacer y deshacer con la patria que una vez fue de Duarte, pero que ahora pertenece a los carteles y capos enquistados en las cúpulas políticas partidarias. La mayoría de ellos cómplices y representados vilmente cual nido de víboras, en el congreso nacional y en los demás poderes del estado.

Dios proteja a la República Dominicana de los depredadores de hoy y de siempre y le permita al pueblo dominicano rescatar el poder que como soberano le pertenece y que equivocadamente cedió a los malos hijos de la Patria.

Por Julián Padilla

Relacionado