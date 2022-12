Crecer en Valores realiza con éxito su graduación del 2022

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El proyecto Crecer en Valores/Casita de la Cultura, que dirige Amerfi Cáceres, graduó el martes 13 de diciembre a decenas de niños y niñas y adolescentes que cursaron con éxito distintas actividades formativas.

Cáceres, en su discurso, ponderó el apoyo de la directora general de Supérate, Gloria Reyes, para que, desde la Casita de la Cultura, se promuevan los valores y se enseñe y refuercen los conocimientos a niños, niñas, adolescentes y adultos.

“Sin lugar a dudas que este Gobierno que dirige Luis Abinader Corona está sentando las bases para que se adecente la sociedad dominicana, y qué mejor que lograr esto con los niños y niñas, que son el presente y el futuro de nuestra Nación”, agregó Amerfi Cáceres.

Visiblemente emocionada por ver la felicidad de graduandos y padres, Cáceres explicó: “Cuando nos reunimos con Gloria Reyes para diseñar la línea estratégica de Crecer en Valores, que ya no somos un Casita, sino que es una casa enorme, nos planteamos recorrer todo el país, cada barrio, cada callejón, en cada municipio o provincia, para visitar los clubes deportivos, iglesias, academias militares, hospitales, juntas de vecinos, las escuelas, los colegios, entre otros. Sacamos esta Casita de este parque, el Iberoamérica, para llevarla a todas partes, donde nadie se lo imaginó”.

Agregó que ellos tienen, desde Crecer en Valores, un compromiso con seguir incentivando a la niñez y a la juventud para que se mantengan estudiando y aprendiendo a hacer cosas positivas, como: Música, manualidades, pintura, lectura, promoción de actividades deportivas, entre otras.

“Una de las cosas más lindas que hacemos son las conferencias ‘Tus valores hablan por ti’, Supérate en Valores. Juventud, supérate, y no permitas que alguien limite tus sueños. Hoy celebramos un momento maravilloso e inolvidable para algunos, pero pasajero para otros; sin embargo, para todo aquel que tenga fe y ponga en práctica los principios que aprendió aquí no existirán fronteras y obstáculos que no puedan traspasar. Supérate en todos los caminos que desees transitar y cosas que te propongas; superarte debe convertirse en la melodía de tu corazón, el llamado de tu conciencia, el eco de tu alma. ¡Supérate es más que una tarjeta!”, argumentó.

Amerfi Cáceres recibió dos reconocimientos, uno de parte de los graduandos y otro de su equipo de colaboradores. También fueron reconocidos, Yolphy Hilton, José Heiz y Guido Eusebio.

A la actividad, que se realizó en el Parque Iberoamérica, asistieron como invitados: Santa Mateo, directora de Superación Social de Supérate, en representación de Gloria Reyes; Yasiris Concepción, vicealcaldesa de Los Alcarrizos; Julissa Morillo, gobernadora del Parque Iberoamérica; Cendy Chez, coordinadora de Educación de Edesur; teniente Hipólito Peguero, del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional; Sarah Hernández, representante de Adompretur; Raúl Germán, periodista, escritor y comunitario; entre otros.

