Crecen los rumores de separación entre Shakira y Piqué por una presunta infidelidad del futbolista

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Los rumores de separación entre la cantante colombiana Shakira y el jugador de futbol español Gerard Piqué, crecen cada día más.

Una de las parejas más mediáticas y admiradas del panorama público, quienes tiene 12 años en unión libre, podrían estar a punto de tomar caminos diferente, según resaltan fuentes españolas.

Se ha rumorado que la razón de la ruptura sería una infidelidad por parte de piqué.

Los medios españoles resaltan que el capitán del Barcelona se mudó hace semanas a su antiguo departamento debido a la crisis que atraviesan, que, según el medio español, ha provocado que Piqué realice fiestas descontroladas junto con su compañero de equipo Enrique Puig.

Además, medios españoles resaltan que se le ha visto acompañado de diversas mujeres cuando sale a divertirse en discotecas de la capital catalana, pero no se ha revelado el nombre de la mujer con la que supuestamente tuvo una relación extramarital. Los fuertes rumores solo aluden a un azafata de 20 años.

A finales de abril, la cantante colombiana lanzó un nuevo sencillo titulado “Te felicito” en colaboración con Rauw Alejandro en la que se podría interpretar, fue escrita como un reclamo a su esposo.

“Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron, pero no hice caso; me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebasó el vaso”, dice parte del tema.

Fuentes: Antena 3 y Semana

