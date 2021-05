Crecen las denuncias de famosas por alegado acoso sexual contra Raúl de Molina

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MIAMI. – Varias famosas han denunciado por supuesto acoso sexual a Raúl de Molina, mejor conocido como el Gordo Molina de Univisión, quien conduce el programa El Gordo y La Flaca Junto a Lili Estefan.

Se han ido sumando a las acusaciones de supuestas agresiones sexuales del famoso presentador, varias mujeres de la industria del entretenimiento, pero hasta al momento ninguna ha tomado acciones legales.

La mayoría de estas acusaciones han sido expuestas en el programa Chisme No Like, que se transmite a través de la plataforma de You Tube, donde muchas de ellas aseguran han sentido que ¨El Gordo¨ las has tocado donde no debía, sintiéndose así vulneradas.

La cantante venezolana Virggi López, afirmó que en algún momento asistió al programa que conduce Raúl, para promocionar un disco que estaba lanzando y la invitaron a meterse en el jacuzzi con “El Gordo”, ella sintió una mano tocándola indebidamente. Asegura se trataba de la mano de Molina, la cual percibió tres veces.

Asimismo, la cantante y actriz mexicana Lucía Méndez, dijo también a Javier Ceriani y Elisa Beristain, conductores del programa Chisme No Like que asistió al show de Univisión y que cuando entró al estudio, ella subió los brazos y que supuestamente “El Gordo” le agarró las pompas”.

La cantante Virggi López, la actriz Lucia Méndez, la cantante Graciela Beltrán, Thalía, Lorena Herrera, Maripily Rivera, son algunas de las famosas que aseguraron haberse sentido acosadas por el presentador en algún momento.

Expresaron que los acosos de los que han sido víctimas sucedieron en el estudio del programa El Gordo y La Flaca que se transmite por el canal de televisión Univisión.

Javier Ceriani y Elisa Beristain conductores del programa Chisme No Like hacen un llamado a la realización de un ME TOO Latino, para que las artistas hispanas expresen si se han sentido acoso sexual en su entorno laboral.