Crazy Desing: «Estamos positivos para ver si hacemos una producción con par de canciones románticas»

POR: Tania Frías

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El cantante urbano, José Rafael Colón conocido en la música como Crazy Desing, se encuentra con un alto nivel de madurez tanto en lo musical como en lo personal, y eso se refleja ya que cada vez más demuestra la profesionalidad que brinda en cada uno de sus proyectos, es por esta razón que anunció que está trabajando en un nuevo álbum basado en una producción romántica en este año 2023.

“Nuevamente, estamos positivos para ver si hacemos una producción con par de canciones románticas”, indicó el artista urbano.

Crazy al ser entrevistado por el periodista del Nuevo Diario, Elmer Feliz, señaló también que debido a la aceptación que tuvo de la gente con la canción romántica “ahora que te vas” que cumplió un año desde su lanzamiento al público en general, ha decidido seguir incursionando en ese tipo de género mezclado con el reguetón, “trabajando con metas”.

Asimismo, anunció que este año ha iniciado “con buen pie, buena aceptación” con el nuevo tema musical titulado “Yo le doy”, lanzado hace 14 días, indicando también que tiene en carpeta realizar algunas colaboraciones para complementar dicho álbum.

“Arrancamos bien, tenemos buenas expectativas, lo que promete en este tiempo, vamos haber si nos sentamos nuevamente en el estudio hacer otra canción (…) Gracias a Dios, yo tengo la bendición de que las canciones mías duran mucho tiempo”, aseguró el interprete de la canción “Guan, Guan”.

Durante la conversación, Crazy Desing al ser cuestionado por las presentaciones internacionales, refirió que en estos momentos él y su equipo está enfocado en reestructurar el engranaje de trabajo, ya que cada año trae cosas diferentes, por lo que explicó que durante el proceso de trabajo puede existir diferentes tipos de estrategia o mecanismo en la realización de una producción musical.

“Si Dios lo permite sí, pero ahora mismo estamos pensando en reestructurar el engranaje de cómo vamos a trabajar, cada año las cosas cambian y ahí puede haber otro tipo de estrategia, otro tipo de mecanismos, de cómo hacer por ejemplo una producción musical, de ir mirando a nivel estadístico, cuál país está dando buen repunte en la música para nosotros enfocarnos hacer un media tours o hacer una inversión”, enfatizó.

Expectativas para los Premios Soberano 2022

Aunque para el artista Crazy Desing, su premio es estar en el gusto del pueblo, desearía ser tomado en cuenta por la organización de cronistas del arte, ya que él entiende que por su trayectoria en la música es merecedor de ser parte de las nominaciones por los últimos números arrojados por las reproducidos de sus canciones en las plataformas digitales.

“Si nos vamos a nivel por correspondencia, yo tuve buenos números, una pegada increíble con la canción “Guan, guan”, año 2021 cuando me relance en la música con la canción “Tilín”, he tenido siempre esa bendición de que la gente me apoya, yo me siento contento con eso. Pero si nos vamos a lo real, yo debo estar nominado”, aseguró el artista urbano.

Visión futurista en otro género musical

En ese sentido, dijo que en el futuro cuando este en una edad más madura, se visualiza incursionando en un estilo romántico, donde tomo como referencia al cantautor dominicano Wason Brazoban.

“Tu sabes que yo, futurísticamente, ya cuando este más adulto, o sea más maduro. Yo me visualizo, por ejemplo, como Wason, así. Cuando yo entre a mis 40 años, porque a mi me gusta la música romántica, me emociona, me siento muy cómodo, cantar música romántica”, enfatizó.

Asimismo, al recordar la canción “Ahora que te vas”, refirió que fue un reguetón romántico producido hace 7 años que tuvo una fuerte aceptación por el público, incluso en la actualidad sigue siendo escuchada, añadiendo a seguida que se siente orgulloso, explicando que por “primera vez, incursionó en algo que quedó relevantemente marcado en el género. Aquí son poco los que han hecho un reguetón como tal, que haya tenido esa aceptación”.

