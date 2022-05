Crazy Design: La música no puede determinar el futuro de una sociedad

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Con más de una década en la música donde ha vivido altas y bajas, pero siempre persistente y trabajando en sus producciones, el artista urbano Crazy Design manifestó que la música no puede determinar el futuro de una sociedad, ya que los encargados de la educación de los hijos deben fomentarla desde el hogar, y los padres deben de velar por el contenido que consumen sus hijos.

“Todo el tiempo ha existido la música con malas palabras, con letras explicitas, siempre han existido. Hasta canciones que tu las escuchas bonitas (…) Eso no determina cómo va hacer tu futuro ni de la sociedad”, aseveró.

El exintegrante de los “Teke Teke”, agregó que no está de acuerdo con la campaña que se está llevando en contra música (en alusión a la urbana), negándole a las personas para que dejen de consumirla, asegurando que cada artista vive de lo que quiere proyectar.

“Yo entiendo que cada quien puede escuchar lo que quiera. No voy tampoco de acuerdo con esa campaña de que nadie puede escuchar esta música porque daña la sociedad (…) Cada artista vive de lo que quiere proyectar ya que esto es un negocio”, añadió Crazy Design.

Alegó que la música urbana no pude seguir siendo un factor que se use de excusa para la formación de los hijos ya que esta parte es 100% de los padres.

“Yo soy urbano, todos mis hijos escuchan música urbana, pero yo te apuesto que tú nunca lo vas a escuchar con una mala palabra en su boca, porque yo sé la música que ellos oyen, yo sé que tengo que estar atento a eso”, dijo de manera firme, entrevistado en el programa El Nuevo Diario en la tarde.

Su nuevo sencillo

“Guanguan” es el nuevo sencillo que está promocionando el artista Crazy Desing, teniendo hasta el momento una muy buena acogida del público y eso se puede notar en su canal de YouTube, el cual tiene después de lanzado el audio, alrededor de 300,000 views y, el video oficial ronda por los siete millones de reproducciones, estando en el número 7 del top de videos musicales de la plataforma.

Ante esto, el interprete de “Cocoro”, aseguró que al ver este resultado es un hombre bendecido, ya que la gente se ha adueñado del tema y le han generado una buena pegada que hasta trascienden.

Enfatizó que la decisión de tornarse en un formato distinto con un tono enfocado en letras que lleguen al público sin necesidad de ofender viene de manera personal, mantenidos una postura media conociendo lo que la gente busca en el mercado.

“Sé que hay un público que le gusta la música explicita y realmente se consume muchísimo; pero nunca he querido irme en ese way, porque hay un público que lo quiera, sino que me he mantenido en un punto medio, mi música es alegre que no daña la sociedad, eso es lo que me ha dado mucho resultado”, agregó Crazy Design.

