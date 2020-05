Craig Hodges critica a Jordan por algunas revelaciones en su documental

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCION.- El documental The Last Dance está resultando un auténtico fenómeno de masas. Si bien la mayoría de feedback recibido está siendo de lo más positivo, también existen voces que aplican un sesgo algo más exigente con la muestra. Hasta censuran ciertas comparecencias.

No con el propio producto audiovisual pero sí con su protagonista. El exjugador de los Chicago Bulls, Craig Hodges, censuró de manera reciente algunos de los comportamientos que Michael Jordan exhibe durante el documental. Como por ejemplo que filtrara el famoso episodio de la cocaína cuando era un novato recién llegado a la NBA y la propia Liga y los Bulls lidiaban con un galopante problema de drogas.

“Una de las cosas que hacemos los jugadores es que somos una fraternidad. Así que cuando estuve viendo el primer episodio, me quedé decepcionado por el espectáculo de la cocaína. Me molestó porque pensaba en los jugadores hermanos que estaban metidos en ese saco y que tendrán que explicar a sus familias, que estarían viendo el documental todo aquello; y tienes que explicar un episodio así (el de la cocaína) a tu hijo de 12 años”, podía compartir Hodges en declaraciones a la emisora Fox Sports Radio.

Hodges se quejaba de que Jordan no hubiera dudado lo más mínimo en romper ese pacto de silencio entre la fraternidad de la Liga, aireando uno de sus episodios más oscuros de los 80.

A Craig también le molestó que Jordan dijera que Scottie Pippen era “egoísta” al hilo de su operación en 1997, cuando decidió retrasar su cirugía unos meses, tensando la cuerda con la franquicia. Hodges también mostró su decepción con que MJ dijera de Horace Grant que había filtrado información interna a la prensa.

“Luego está la parte de Pippen. Que Scottie era egoísta. Venga, hombre, venga… Y la noche con Horace, eso me dolió. Estoy haciendo saber a MJ que eso no estuvo bien. Horace no merecía que le cargasen el muerto de las Jordan Rules. Y también me escoció un poco que todo el mundo fuera entrevistado (en el documental) excepto yo”, podía añadir Hodges.

Un triplista de bandera

Craid Hodges fue jugador de los Chicago Bulls y compañero de Jordan entre 1988 y 1992, consiguiendo dos anillos de campeón (los dos primeros). Fue especialmente recordado por su destreza con los lanzamientos triples, llegando a ganar el concurso del All-Star durante tres ediciones seguidas, igualando el récord que había establecido Larry Bird.

Llegó a liderar la NBA en porcentaje de triples en dos ocasiones (86 y 88), consumándose como certero especialista: promedios anuales de 49,1 o 48,1 entre sus mejores obras.

Hodges también fue conocido por su activismo social dentro de la NBA. En la celebración del segundo título de los Bulls en la Casa Blanca, el escolta portó una vestimenta típica de la población africana de raza negra, un dashiki. Con ello quiso poner en valor las desigualdades que la población negra sufría en Estados Unidos bajo el mandato de George Bush (padre). Hasta escribió una carta al antiguo presidente del país.

A raíz de tal episodio, con 32 años, y siendo todavía uno de los mejores triplistas de la competición, ningún equipo NBA volvió a reclamar sus servicios. Se sintió boicoteado por su activismo en defensa de la población negra y hasta demandó a la NBA por sentirse vetado por sus ideas.

De ese modo, Hodges critica varias de las actitudes de Jordan en The Last Dance; esa cara menos amable de MJ con sus compañeros y que en el documental no emerge demasiado.

