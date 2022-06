Craig Counsell orgulloso por hito en Milwaukee

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, WASHINGTON .- Después de ocho derrotas seguidas, los Cerveceros finalmente volvieron a la ruta ganadora el domingo y de paso consiguieron un hito para el manager Craig Counsell.

Con el triunfo por 4-1 sobre los Nacionales en el Nationals Park de Washington, Counsell ganó su 563er partido al frente de los Cerveceros, igualando así a Phil Garner como el dirigente más ganador en la historia del equipo.

Counsell llegó a 563 triunfos en 110 duelos menos que Garner, quien dirigió al equipo entre 1992 y 1999. Su primera oportunidad para quedarse como único líder será el martes, cuando los Cerveceros abrirán una serie de tres encuentros ante los Mets en Queens.

“Esto es un hito colectivo, sin dudas”, dijo Counsell. “Se trata más de los jugadores que de cualquier otra cosa, y hemos tenido a jugadores muy, muy buenos que han hecho lo más importante en todo esto. Pero estoy agradecido con las personas que me han dado esta oportunidad… y con todos aquellos que me han permitido mejorar como dirigente. También estoy bien agradecido como mis coaches y la directiva, que tanto me han ayudado a mejorar en este rol. Pero por sobre todas las cosas, me quito el sombrero ante los jugadores. Ellos son los que hacen el trabajo pesado todos los días”.

“Él viene todos los días con la actitud correcta, con una vibra positiva”, dijo el dominicano Willy Adames, campocorto de los Cerveceros, quien se fue de 4-2 con un jonrón y tres empujadas el domingo. “Eso es lo que necesitas de un manager, que traiga energía positiva y se mantenga enfocado. Es uno de los mejores, con seguridad”.

Casi ocho años después de ser contratado por los Cerveceros, Counsell es el tercer capataz entre los 30 dirigentes de las Mayores con más tiempo en el cargo. Los 1,070 encuentros que ha piloteado son la segunda mayor cantidad en la historia de los Cerveceros, su porcentaje de triunfos de .526 es el tercero mejor (mínimo 20 compromisos dirigidos) y es el único manager en la historia de la franquicia que ha llevado a Milwaukee a la postemporada en cuatro años consecutivos (2018 al 2021).

“Es un gran logro para él”, siguió Adames. “La forma en la que lleva al equipo; viene todos los días con una tremenda actitud para ayudar a los jugadores cada día y de la forma que pueda. Estoy feliz de ser parte de este equipo y de ser parte de su historia”.

