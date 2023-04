Código Penal sigue generando debates; atribuyen estancamiento de la pieza al Gobierno

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Código Penal que fue aprobado en dos lecturas consecutivas por el Senado de la República y que fue remitido a la Cámara de Diputados para que se les hicieran las observaciones de lugar, continúa generando debates entre senadores y diputados.

La pieza, que lleva más de 20 años rodando en el Congreso Nacional, sigue siendo tema de enfrentamientos entre ambas cámaras.

Mientras senadores denuncian que en la Cámara de Diputados se tiene secuestrado el Código Penal, los congresistas atribuyen el estancamiento al Gobierno.

La diputada del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Mercedes Rodríguez, manifestó que si esta pieza no ha sido aprobada es por que se siguen estudiando y analizando puntos importantes.

La representante de la provincia Baní, expresó que el tema de las tres causales y otros «ingredientes» que se han convertido en el «talón de Aquiles» para la aprobación.

La legisladora agregó que el tema de género también se ha convertido en un dolor de cabeza. «Los legisladores gobiernistas no han querido arriesgarse, no han querido comprometerse con lo que ellos prometieron y no han cumplido», sostuvo Rodríguez.

De su lado, Máximo Castro, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), dijo que respeta la opinión emitida por los senadores, pero que no la comparte.

Asimismo, reiteró que están estudiando a profundidad el proyecto del Código Penal y que son muchos los diputados en el hemiciclo, razón por la cual los debates se tardan más que en el Senado.

«Se está estudiando, está en la parte final de una revisión que se le ha hecho profunda y de algunas posiciones que se les están acomodando», añadió Castro.

Mientras el diputado del partido oficialista, Francisco Solimán, expresó que desde la Cámara de Diputados se están agotando todos los esfuerzos para que esta pieza pueda ser aprobada y aseguró que se hará en esta legislatura.

