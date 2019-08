Coyote ataca a mujer en un parque en Nuevo Jersey

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- Un coyote atacó a una mujer el pasado sábado en el poblado de Mahwah, condado de Bergen, distante a 45 kilómetros de Manhattan y donde residen decenas de familias dominicanas, mientras caminaba sola a eso de las 7:00 de la noche por el parque Grenadier Drive.

La mujer, no identificada por las autoridades, recibió varios mordiscos en sus brazos y piernas, pudiendo librarse del ataque cuando atacó al feroz animal con un pedazo de palo que encontró, se informó.

Fue traslada al hospital para fines de curarla e inyectarla contra la rabia, luego fue despacha a su casa.

Quisqueyanos que acostumbran caminar por el área para hacer ejercicio y pasear sus perros han declarado que tomarán medidas lugar, ante otro posible ataque, llevando palos, cadenas, bastones de hierro, entre otras fuertes herramientas.

La Policía y el Control de Animales han estado buscando al coyote pero no lo han encontrado, advirtiendo a los residentes que si se “topan” con el cuadrúpedo no correr, no darle la espalda, ser lo más ruidoso posible y si está al alcance un árbol treparse rápidamente.

Asimismo, recomienda que los botes de basura estén asegurados para no atraer animales con el olfato a comida, tampoco dejar mascotas afuera.

Agregó que cualquiera que detecte un coyote, lobo o cualquier otro animal salvaje en áreas residenciales debe llamar al 911 de inmediato.

