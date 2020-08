Seguimos atravesando el año más extraño de nuestras vidas. Este 2020 nos dejará huellas imborrables, memorias grabadas cual marca al ganado y una sensación de vulnerabilidad tan fuerte, que ya las metas no son el emprendimiento, adquirir un carro o un apartamento, sino evitar ser contagiados no ¨vaya a ser cosa¨ que se nos complique y no terminemos el año.

Y si, el párrafo anterior parece sacado de una trágica película, pero es una realdad. Sin embargo, definitivamente el covid ha dejado más que eso, ha despertado ideas maravillosas, que probablemente en nuestra vida cotidiana en la que no estábamos forzados a estar más tiempo en casa, no se nos habrían ocurrido.

Creo que no habíamos visto tantos emprendimientos en tan poco tiempo, ideas frescas de negocios que nunca imaginamos que serían rentables, como la venta misma de las mascarillas (en telas o no), alfombras sanitizantes, confección de gorros en tela para protegerse el cabello y muchas otras cosas.

Y es que, la necesidad de reinventarse llegó a las empresas y a la humanidad de manera individual, con ideas que quizás sin la llegada del covid no habrían sido desarrolladas y que, de alguna manera nos han facilitado la vida.

Poder facturar tus análisis de laboratorio vía una app o hacer un pedido de comida y solo pasar a recogerlo, eran facilidades desconocidas para muchos hasta ahora, y han pasado a ser las opciones favoritas para los que preferimos salir a la calle solo a trabajar o por necesidad, y hacerlo el menor tiempo posible.

Y qué decir de la nueva modalidad de entrar a los lugares de manera ordenada y respetando la distancia, o no volver a montarse en el metro cual sardina en lata. Es prudente admitir que, si bien el covid es un problema, y serio, también ha marcado un nuevo orden de comportamiento que en lo personal, me resulta bastante agradable y seguro.