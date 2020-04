COVID-19: La pandemia que no mira clase social, nivel económico y ni grandes cuentas bancarias

Aunque pareciera que volvimos a la pandemia de gripe del año 1918, también reconocida como la gripe española, una pandemia que fue causada por un brote del virus Influenza A del subtipo H1N1, en esta ocasión sin pensar que pasaría o esperarlo, nace o se crea a la que me refiero, el COVID19 . Este virus letal se ha convertido en los últimos días en nuestra peor pesadilla a nivel mundial.

A decir verdad, es una situación muy complicada. Personas enviando videos de prevención, ciudadanos violentando la cuarentena , escritos e instructivos de como no contagiarse, las muertes y el aumento de los casos que nos presenta el ministerio de salud, mientras que otros se prestan para difundir informaciones no verídicas. Es por esto que me he dado cuenta que el peor de los virus, es hacer viral una desinformación.

Si nos vamos al mundo internacional, vemos la postura de algunos líderes reconocidos mundialmente, tenemos el caso del famoso intelectual e influyente Noam Chomsky , donde alega que no es la primera vez que tenemos Coronavirus y que lo superaremos aunque el costo será muy alto.

Mientras que, para el ex secretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger: “La pandemia de coronavirus alterará el orden mundial para siempre”, estas declaraciones fueron en una columna de opinión en The Wall Street Journal sobre la crisis mundial por el brote . “Cuando termine la pandemia de COVID-19, se percibirá que las instituciones de muchos países han fallado”, pronosticó.

Otros que no se quedan atrás son los líderes religiosos, hasta hace unos días también habló el Papa y dijo: “Mirad quienes son los verdaderos héroes, no son los que ganan mucho dinero y tienen fama”. El discurso se transmitió en streaming en el marco de la omilia más excepcional del Domingo de Ramos, donde envió un mensaje dirigido de manera muy especial a los jóvenes.

A propósito de esta crisis mundial , desde que comenzó la cuarentena en Europa, una iniciativa cobró auge: Fue aplaudir a los especialistas de la salud y los policías . De todo esto hemos aprendido la importancia de ambos en nuestra sociedad. La pandemia del coronavirus ha invocado el mayor compromiso de los médicos, enfermeros, técnicos y demás especialistas de la salud. Para mí son ellos los verdaderos héroes.

La muerte del Coronel Kalil Haché, El Coronel Jimmy Torres , La diseñadora de moda Jenny Polanco, El candidato a diputado Charles Canaán, el coronel retirado Pedro Aguirre, están entre algunas de las tantas familias afectadas a causa de esta pandemia.

Por otro lado , dieron positivo algunas personalidades como es el caso de nuestro ángel del pueblo, el Dr. Cruz Jiminian , el Canciller Miguel Vargas , el General Javier Torres, el ex gobernador de Santiago José Izquierdo , el presidente de la cámara de diputados Radhames Camacho , el astro del merengue Johnny Ventura, el Alcalde electo en San Cristobal José Montas, el diputado Luis Henrique, entre otras personalidades.

Pero esto no se queda aquí, está pandemia es tan complicada que repercutirá en la economía mundial , algunos expertos en el área económica desde ya vaticinan el decrecimiento de al menos un 2 % en 2 meses en cada uno de los países desarrollados, aún no se ha determinado cuál es la baja económica en la República Dominicana.

Creo que para combatir esta pandemia debemos asumir con responsabilidad lo que dice el ex presidente de la república, el Dr. Leonel Fernández, es un momento de unidad, esto es una tarea de todos. Es una batalla de todo el pueblo dominicano, desde el Gobierno, desde los partidos políticos, desde las iglesias, desde la sociedad civil, de los comunicadores, de los trabajadores de los empresarios. Es una batalla de todo el pueblo dominicano a través de los diferentes sectores de la vida nacional», indicó.

Finalmente, les quiero recomendar que se queden en casa , quédense hasta que eliminemos el virus completamente y nuestras autoridades consideren prudente salir y volver a la normalidad, esa será nuestra salvación. Más aún les digo, que el éxito de la vida no está en vencer siempre, sino en nunca darse por vencido, si no pregúntenle al cojo, porque todavía camina”. #Quédateencasa”