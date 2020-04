COVID-19 “desploma” estrategia y vaticinios electorales de partidos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La crisis sanitaria generada por el coronavirus y el incremento de los casos de contagio, así como el prorrogado Estado de Emergencia, han desplomado “los vaticinios electorales, las estrategias de los partidos políticos y generado una gran interrogante entre dichas organizaciones de que ¿Qué decidir?: Elecciones este año 2020 o en mayo del 2021.

Los candidatos no podrán hacer ninguna campaña presencial. La población estará recluida y muchos derechos ciudadanos estarán totalmente restringidos mientras dure el estado de emergencia”, advierte el Foppredom, en un análisis político que pone al desnudo la realidad de cada partido político, razón por la cual vuelve y se pregunta: ¿Qué falta entonces para oficialmente posponer las elecciones?.

Calificando de “irresponsables” a los actores del proceso , entiéndase la Junta Central Electoral (JCE), los partidos políticos y el gobierno, por no decidir suspender oficialmente los comicios, y no desean asumir responsabilidad política alguna”, decidió redactar “ el Decálogo de la Irresponsabilidad”:

En la descriptiva política señala que tenemos “una Junta Central Electoral (JCE) cuyo pleno no está en condiciones de auspiciar ni promover, de manera primaria, una nueva posposición de los comicios, a sabiendas sus integrantes de la imposibilidad real de su realización”.

“Es comprensible que los miembros del pleno no desean asumir la iniciativa de concretizar legalmente la posposición de las elecciones congresuales y presidenciales, por los cuestionamientos tras la suspensión comicios de febrero”.

El PLD en apuros… resolviendo

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el gobierno juegan su papel de enfrentar la pandemia del COVID-19. Es su responsabilidad ya que son los que están al frente de la administración pública, pero necesitan tiempo para demostrar eficientes resultados de su gestión frente a esta situación de calamidad nacional, pero de escala mundial.

Con ello también, desean recuperarse de la derrota electoral que le infligió la oposición en las elecciones municipales del 15 de marzo. En este punto, es claro que ellos desean aprovechar esta situación, de paso concomitantemente y de manera sutil, para reponerse electoralmente hablando. Está claro que a ellos el tema de las elecciones no les interesa tanto de momento.

Leonel: “Ahora la prioridad es la vida”

A la Fuerza del Pueblo (FP) y sus aliados no les es rentable tratar el tema. Para ellos, lo que le es inteligente y estratégico es hacer que sean los otros dos grandes bloques los que asuman el discurso de la posposición, para que la ciudadanía no piense que existe un interés de parte de ellos de ganar tiempo para fortalecer la marca en el electorado nacional.

Abinader: Se considera ganador

El Partido Revolucionario Moderno (PRM), seguro y optimista de que la celebración lo más rápido posible de las elecciones es su carta de triunfo, no desea bajo ninguna circunstancia asumir el discurso de la posposición. Ellos no pueden deprimir a su militancia ni al electorado que apuesta por ellos al “Cambio”.

Evitan tratar el tema porque no desean darle oportunidad al gobierno para que haga una remontada electoral que termine beneficiando al PLD, juega correctamente a que la fuerza de los acontecimientos les favorezca, pero sin quererlo pueden estar abriendo la puerta a que no se celebren los comicios en tan corto tiempo.

CN: Traición-compra y venta

En el Congreso Nacional saben que de no ponerse de acuerdo el liderazgo nacional y no amainar los efectos de la pandemia a nivel local, recae sobre ellos la responsabilidad de abordar el asunto y que les tocará decidir el destino nacional para evitar que caigamos en un vacío institucional y constitucional.

“No dudo que algunos de sus integrantes se estén frotando las manos ante la posibilidad de una extensión de las autoridades actuales y de ellos mismos, ante la imposibilidad material de realizar unas elecciones antes del mes de agosto de este año”, afirma el secretario general del Fopppredom.

El TSE atado a JCE

El Tribunal Superior Electoral (TSE) sólo puede accionar ante un pedido de la JCE como institución organizadora del proceso y el Tribunal Constitucional (TC) únicamente podrá conocer acciones posteriores a una posible reforma constitucional, pero con la certeza, por su composición, que está no variará por falta de mayoría, ninguna decisión que salga de la voluntad “mayoritaria de los congresistas”.

Fopppredom: “Si oposición no decide, poderes fácticos lo harán”.

“Solo la conciencia clara de buscar una fecha adecuada, y claro está, que no ponga en riesgo la salud de nuestra población y con la unidad monolítica de la oposición podrá hacer realizable unas elecciones antes del mes agosto”, dice Fopppredom.

“De no entenderlo la oposición, la pelota pasará a estar en la cancha del PLD y del gobierno. No lo duden. Y todo lo que de ahí se desprenda será basado en su decisión y beneficio”, añade.

“Pero si creemos que a efecto de entender que los poderes fácticos cambiarán los resultados de lo que ellos decidan, hoy sin embargo y a pesar del deseo inmenso de la población por un cambio, también estos mismos poderes (la iglesia, oligarquía, EUA) se alinearán con la posición oficial.

Simple, porque en medio de esta pandemia mundial que arrodilla hoy hasta las grandes potencias, cualquier acción para evitar un vacío institucional será validada”, insiste.

PRM-FP: Obligados apoyar posposición elecciones

En su crudo análisis de sus aliados, el Fopppredom, sostiene que “toca al PRM y a la FP jugar sus cartas con aguda inteligencia, reconociendo realidades como la de la obligada posposición de las elecciones de mayo y coordinar en conjunto con las otras fuerzas políticas y sociales la organización de las elecciones que se vayan a realizar en su momento”.

“Si por falta de miras y de sintonía con la voluntad popular no lo hacen, el PLD, experto en hacer realidad escenarios, lo hará. Entonces se repetirá la historia electoral de los años 1986, 1990, 1994, 1996 y el 2012, donde estuvo la oposición tan cerca de obtener el poder, pero las fuerzas de la providencia obraron a desfavor de las fuerzas liberales y mayoritarias de la nación y volveremos a convertir en lapidarias las palabras del doctor Joaquín Balaguer en el año 1978: “Irán como Jeremías al muro de las lamentaciones, a llorar como mujeres lo que no pudieron defender como hombres”.

La aclaración de Leonel

A propósito de las críticas, uno de los principales líderes de oposición, el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, reiteró este fin de semana, que :“ahora está en asuntos electorales, yo insisto en que en este momento , yo estoy concentrado en el tema de salud, esa es mi prioridad, cuando llegue el momento ,yo en representación de la Fuerza del Pueblo haré mi planteamiento, todo eso para mí es secundario, lo importante es la salud, la vida”.

“Entiendo que lo primordial para el pueblo es la salud, defiendo causas: lucha por la democracia, constitución, ahora la lucha por los derechos a la vida. Ahora bien, se fijaron elecciones para mayo, tenemos que hay un Estado de Emergencia que no terminará a final del mes de abril, en una situación de Estado de excepción”.

“En 27 países del mundo las elecciones están suspendidas por COVI-19. Los días van a determinar qué vamos hacer, eso va a ocurrir, mi prioridad es la salud. El pueblo no es tonto, si alguien muere no va revivir, elecciones va a ver lo que no habrá es retorno a la vida, si alguien fallece. Los que nos convoca, lo primordial es la salud de la sociedad dominicana”, dijo Fernández.

