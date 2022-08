Covi Quintana traerá este sábado su “Tour 2022” celebrando 10 años de carrera en el Jaragua

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La cantautora dominicana, Covi Quintana celebrará este sábado una década de carrera artística de manera ininterrumpida, llevando una propuesta fresca y jovial con un estilo que ha podido captar al público joven.

El Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua, es el escenario idóneo para que la joven estrella comparta con su fanaticada a partir de las 8:00 pm, donde promete traer lo mejor de su repertorio musical.

Intérprete de canciones como “Soy Dominicana” y “Café De Las Ocho”, se convirtió en la primera mujer dominicana con una nominación al Latín Grammy en la Categoría “Mejor Álbum Cantautor”, en el 2021.

Este concierto marcará el inicio de su “Tour 2022”, con el cual que visitará Santiago de los Caballeros, Colombia, Perú, Chile, México, Argentina y España, entre otros escenarios.

El repertorio de Covi Quintana incluye éxitos como “Mañana te escribo otra canción”, “No Me Despegues Tu Boca”, “Me has devuelto”, “Te Echo de Menos”.

Quintana es una cantante y compositora dominicana que se ha convertido en la cantautora más relevante de su país y que con sus letras e historias, ha cautivado el corazón de muchos alrededor del mundo.

También es una guitarrista autodidacta, que no sólo compone sus canciones, sino que también las produce. Los temas “No Me Despegues Tu Boca” y “Café De Las Ocho” la han posicionado en las listas top virales de Spotify en Perú, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Argentina, Guatemala y República Dominicana.

Fue la primera artista femenina dominicana en adueñarse de las pantallas de Times Aquare en Nueva York, al ser elegida como la artista representante de Centro América y el Caribe para la campaña “Equal” de Spotify, una campaña que busca generar oportunidades equitativas para todos.

El Nuevo Diario pudo conversar con ella, para conocer como se está preparando para esta gran noche.

¿Cómo se está preparando Covi para poder cantar a toda su fanaticada este sábado?

Ensayando mucho, pasando tiempo conmigo y con la gente que quiero.

¿Qué tan importante es para tu vida artística, hacer este concierto?

Empezando porque voy a dar el mejor concierto de mi vida… esta gira va a mostrar a través de las canciones todas las etapas que he vivido en estos 10 años…

Musicalmente es un cambio del cielo a la tierra… van a ver a la Covi que hace 10 años soñaba con estar donde está hoy.

¿Por qué volver al Jaragua?

Estuve por aquí en el 2019 y me encanta la vibra, ¿por qué no volver al lugar donde fuiste feliz?

¿Qué esperará el público la noche de hoy?

Un show mágico con una puesta en escena increíble. Sólo quien lo viva lo podrá entender.

10 años de carrera, ¿Cómo lo resume Covi Quintana?

“Sin prisa, pero sin pausa” … desde el día en el que decidí cerrar los ojos y empezar a soñar, dejé de vivir sin apuros, sin competencias y empecé a celebrar todo lo bueno que me ha pasado en estos 10 años. Mi mayor logro es como mi mejor canción, aún no ha llegado, no la he escrito… Decepciones muchas, puertas cerradas, errores incontables, pero en la vida no se gana ni se pierde, se aprende.

¿Canciones que no puedes dejar de cantar en los conciertos?

Favorita en estos momentos “Vida” … y la más significativa, “Café De Las Ocho”.

¿Cuáles son los nuevos proyectos en los que estás trabajando?

Siempre mucha música, muchas canciones.

¿Cuál es tu valoración del apoyo del público desde tus inicios?

Siempre he dicho que tengo la mejor disquera del mundo, un público honesto, que siente y se deja sentir. Y algo que quizás ellos no saben, es que no son ellos que van a verme a mí, soy yo que muero de ganas por verlos en cada encuentro que tenemos.

Relacionado