Covi Quintana se desahoga con “No me preguntes si estoy bien”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La cantautora Covi Quintana presentó su nuevo sencillo titulado “No me preguntes si estoy bien”, una canción que ella recomienda ser escuchada con los ojos cerrados.

“Lo que he llevado dentro por mucho tiempo, explotó en una sola madrugada. “No me preguntes si estoy bien”, es un desahogo, un vómito de los sentimientos que he tenido a lo largo de mi camino en la música y como ser humano. A ver, ¿cuándo alguien te pregunta si estás bien, crees que realmente le importa tu respuesta? Las redes sociales han cambiado la definición de ser felices por ser “superficialmente felices” y sin darnos cuenta nos estamos acostumbrando a vivir dentro de esa burbuja que mide el éxito de nuestras vidas en “likes”. Esta canción no tiene un propósito en específico, quiero que quien la escuche se mire en el espejo y vea el ser humano que es realmente”, nos cuenta Covi.

Este nuevo tema está disponible desde este miércoles 10 de junio, 2020 en todas las plataformas digitales.

