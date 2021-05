Covi Quintana, la artista que pone su corazón en todas sus composiciones

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- “Mañana te escribo otra canción” es la nueva producción musical de Estefanía Covadonga, conocida artísticamente como Covi Quintana, la cual lo define como el álbum más Covi que ha puesto a disposición de sus fanáticos y seguidores, y de toda su carrera musical.

Cada letra que componen las 13 canciones que conforman este nuevo álbum, nacen del corazón y los sentimientos más profundos de esta promesa musical, razón por la que Covi Quintana siempre logra conectar con el público que la sigue desde el 2012: ellas las vive, las siente y canta sus experiencias desde la honestidad.

Para lograr esto, la artista se involucró en totalidad en este proyecto que fue pospuesto a raíz de la pandemia de la covid-19. Desde la producción, la composición y cualquier mínimo detalle, este álbum tiene el nombre Covi Quintana en todo su esplendor.

En conversación con El Nuevo Diario, Covi cuenta detalles de su trayecto por la música, sobre su álbum “Mañana te escribo otra canción” que ya está disponible en todas las plataformas musicales, y sobre sus grandes logros.

Pregunta: ¿Cómo inicias en la música? ¿Siempre supiste que quisiste ser cantante?

Respuesta: Crecí escuchando mucha música, y vivía rodeada de ella, pero no la estudie. En el colegio pasó algo muy curioso y es que yo empecé a jugar tenis, cuando cumplí 15 años algo cambió en mí y comencé a voltear la raqueta como si fuera una guitarra. Me pareció muy curioso y en Navidad pedí una de regalo. Se medio, empecé a escribir cosas bonitas y a cantar.

P. ¿Sientes que la música te ha cambiado?

R. ¡Definitivamente! Yo no intento dejar una huella en la música, la música ha dejado huellas en mí. La música me ha cambiado totalmente, me a hecho una mejor persona.

P. ¿Dónde te sientes más cómoda: en la interpretación o en la composición?

R. Interpretando mis canciones. Puedo cantar canciones de otros, pero no es lo mismo cuando tus cantas las cosas que te pasan. Lo ideal es interpretar mis composiciones, por eso las vivo tanto, por eso conecto tanto con la gente.

Todo esto de Covi Quintana conecta con la gente porque cuento mis historias de una manera muy honesta, porque cuando uno se vuelve sensible, y cantas con el corazón, creo que uno tiene la batalla ganada.

P. Sabemos que recientemente viajaste a Colombia para abrir el concierto de Andrés Cepeda, ¿Cómo fue la experiencia?

R. ¡Andrés es un tipazo! Fue una experiencia muy bonita, él me invitó personalmente y el trato que me dio fue como si fuéramos conocidos de toda la vida. Pude conocer el artista que hay detrás de Andrés, su humildad y el trato a sus músicos. Yo tengo en la mira todo eso que viví para el futuro de mi carrera.

P. ¿Cuáles artistas te inspiran o a cuáles admiras?

R. Definitivamente siento mucha admiración por Alejandro Sanz pues crecí escuchando su música, y esa sería mi colaboración de ensueño.

P. ¿Cómo recibiste la noticia de ser elegida como la artista representante de Centro América y el Caribe para la campaña “Equal” de Spotify?

R. ¡Fue genial! Ya teníamos un tiempo trabajando con Spotify, se han convertido en parte de mi equipo y han sumado muchísimo a mi carrera desde dos años para acá.

La industria de la música en cuanto a chicas es muy pequeña y no es tan notoria, y es una pena que no se le de play a las mujeres y no se alce la voz para las que tenemos algo que contar, y que Spotify haga una campaña sobre la equidad y me elija a mi para representarlas es genial.

P. Siendo mujer, ¿Has enfrentado algunos retos en la industria de la música?

R. Retos siempre habrá sin importar el género. No es que ha sido difícil pero quizás si un poco más cuesta arriba, porque en la industria todos son varones y cuando llegas tú, marcas un poco la diferencia, pero no entras de lleno.

¿Retos? Muchísimos, ¿Caídas? Sí, ¿Puertas cerradas? Muchísimas, ¿Puertas abiertas? Montones, pero de eso se trata la vida. Lo importante es ir sin prisa, pero sin pausa.

P. Háblanos de tu nuevo álbum “Mañana te escribo otra canción”.

R. Es un álbum que refleja lo que soy como artista, es hecho en casa. Con este disco me di la confianza de poder producirlo. Todo lo delegaba en otras personas porque tenía miedo de darle mi toque total, pero en esta ocasión me di la oportunidad de hacerlo yo, como lo sentía y como quería.

Yo he crecido muchísimo como artista y este es el resultado de lo que soy hoy.

P. De toda la producción, ¿Cuál es tu sencillo favorito?

R. En este álbum está la mejor canción que he escrito hasta la fecha, se llama “Café de las 8”. Y mi favorita en producción musical se llama “Te echo de menos”, pero mi favorita en composición es “Nos jodimos” (risas).

P. Para el álbum, ¿En qué te inspiraste? ¿Tienes una musa?

R. Se fue armando con las cosas que quería contar. Es un disco muy orgánico, minimalista. Aquella frase de “menos es más” es este disco.

P. Háblanos de tu firma con la casa disquera Warner Music.

R. Empezamos con un contrato de distribución. Estoy muy contenta con la firma y con los planea a futuro que tenemos.

P. En tu carrera profesional, ¿Cómo te ha afectado la pandemia por la covid-19?

R. Profesionalmente me ha afectado porque teníamos giras y un lanzamiento de disco que tuvimos que aplazar, pero emocionalmente, esta pandemia me ha enseñado muchísimo porque empecé a darme cuenta de las cosas importantes.

Me hizo más humana, más sensible, y eso hizo que este álbum quedara muchísimo mejor.

P. ¿Qué planes tienes para el futuro? ¿Quizás algún concierto con público reducido?

R. Estamos esperando que las personas escuchen el álbum, y por supuesto estar atentos a las medidas que dispondrá el Gobierno en los próximos meses. Pero a finales de julio o principios de agosto queremos tocar este disco en vivo en el país, y luego en otros mercados.

