Covi Quintana estrena video “Pegadito”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-La cantautora dominicana Covi Quintana estrena el video oficial “Pegadito”, primer sencillo de su nuevo disco, el cual presentó el pasado mes de noviembre y que, en pocas horas de haberse lanzado, ganó el puesto #1 en iTunes R.D. y entró en las listas virales de Spotify en países como Perú, España y República Dominicana.

“Llega un momento en la vida donde no te importa el qué dirán, Pegadito despertó en mí ese sentido de libertad que antes no tenía y me di la oportunidad de experimentar con nuevos sonidos, géneros musicales y letras.

Existe una línea muy fina que separa lo sensual de lo sexual y estoy orgullosa de decir que Pegadito representa esa línea”, expresa Covi.

El video oficial de “Pegadito” se filmó en cinco locaciones y fue dirigido por Babeto Rodríguez. La dirección fotográfica estuvo a cargo de Ricardo Mueses, Filmina y Carla Taveras en la producción, y Francesca Izquierdo con el estilismo de la artista.

“En este video veremos a una Covi más versátil, desarrollada y experimentada. Creamos un video musical estilo performance en las distintas locaciones obteniendo un resultado más internacional”, comenta el director.

“Me siento muy contenta con el resultado de este video, mi equipo ha plasmado exactamente lo que quería proyectar, una Covi con un mayor crecimiento profesional. Cada vez que trabajamos un nuevo video musical se proyecta una madurez y un crecimiento tanto personal como profesional, porque retos siempre hay, sino esto no fuera tan divertido…” expresa la cantautora, la cual llevó su música a Costa Rica el pasado mes de noviembre, presentándose junto a su banda a más de 5,000 personas en el Festival Internacional de Cantautores 2017.

Pegadito, primer sencillo del álbum, esta disponibles en todas las plataformas digitales y el video oficial lo pueden encontrar en YouTube.

