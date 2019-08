Covi Quintana destaca que llevar su música a México fue sorpresa interesante

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La cantautora dominicana Covi Quintana destacó que llevar su música a la ciudad de México se convirtió en una sorpresa interesante, porque pudo ver dominicanos coreando sus canciones y haciéndole saber que compartían la misma nacionalidad.

“Voy a México hago mi primer concierto, veo pila de dominicanos vociferándome soy dominicano, esperando la canción, cantando ‘Bésame suavecito’, mis canciones viejas: ‘Aquí estoy’, ‘Ojalá’ y eso es una sorpresa muy bonita y creo que yo sin estar preparada llegué ahí, ya estando preparada”, expuso la artista dominicana en entrevista para el espacio Música Press, que produce y conduce Milian Solano.

Covi indicó que con la producción “Sin pausa” logró alcanzar la madurez que buscaba en su música y consiguió el tipo de letras que quería hacer para el público que sigue su carrera.

Con relación al concierto que realizará la artista el sábado 10 en el Salón la Fiesta del Jaragua a las 8:00 de la noche, la interprete de “Soy Dominicana”, “Yo lo vi” y “Me has devuelto”, dijo que “el Jaragua es mi reto mayor, no solamente por la cantidad de personas, sino porque cuando hablamos de este escenario en nuestro país es como cuando la gente dice que va para New York a ver un concierto en el Madison”.

La cantautora señaló que hace más de diez años que no se realiza un concierto completamente de pie en este salón y expuso que para el mismo ha preparado muchas sorpresas que podrán disfrutar todos los asistentes a esta nueva experiencia.

Adujo que seguirá haciendo canciones y lanzándolas, aunque no necesariamente pertenezcan a una producción porque tiene demasiadas historias que contar, pero reveló que también empezará a dar vidas a historias de otras personas.

Anuncios

Relacionado