Courtois: “El estado del campo no nos ayuda”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MADRID.- Thibaut Courtois, portero belga del Real Madrid, dejó una queja sobre el césped del estadio Santiago Bernabéu tras el triunfo ante el Leipzig y afirmó que “el estado del campo” no les ayuda en su fútbol.

“El Leipzig es un buen equipo y nos costó mucho hoy. La primera parte no era buena, el estado del campo no ayuda a jugar nuestro fútbol. El míster cambió cosas en el descanso, no hemos creado mucho peligro pero hemos metido las que hemos tenido. Estos partidos es importante ganar y ahora ganando el doble duelo al Shakhtar ya te clasificas”, dijo en Movistar.

Courtois analizó los errores cometidos que provocaron cierta incertidumbre en la primera mitad y celebró dejar la portería a cero en competición europea. “La presión falló, estábamos al principio uno contra uno y ellos encontraban hueco para jugar fácil, una vez que arreglamos eso ellos no salieron tan bien ya”.

“Sabíamos que a la espalda tienen peligro con jugadores de calidad que te pueden sorprender. Estuve atento con unas paradas la primera parte y la segunda fue más tranquila. Es importante dejar la portería a cero que en LaLiga aún no lo hemos conseguido, a ver el domingo”, sentenció.

Relacionado