Cotuisano en NY: Un voto de reconocimiento a la policía de su pueblo

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.-Cotuisanos residentes en esta ciudad se unieron a instituciones de su pueblo que han reconocido las autoridades policiales de allí , en la persona del coronel José Francisco de la Cruz, por la forma en que ha venido actuando ante la ciudadanía desde que llegó a la provincia.

Sostienen que recientemente la tropa bajo su mando fue arengada en formación general con mensajes precisos y claros para tratar la ciudadanía decentemente y brindarle el servicio que necesita. Hicieron llegar un video a este reportero.

En el mismo se observa a un oficial manifestar, entre otras cosas “si un agente observa un ciudadano huir por un callejón, por violar el decreto del toque de queda hay que dejarlo entrar a su casa, al igual el que conduce un vehículo, si no ha cometido un hecho punible, para evitar un accidente, pero si hay un hecho grave hay que darle seguimiento hasta donde sea”.

Asimismo, los policías que portan armas largas, “cuando haya dos o tres detenidos y uno se tira del vehículo no dispararle, no es necesario. Si cometió algún hecho se ubica, apresa y somete a la justicia”.

Nuestro mensaje es que “la policía brinde un servicio que el ciudadano sepa de que tenemos capacidad, sentimientos, somos profesionales, seres humanos, valores y respetamos la vida”.

Queremos que ese servicio sea de esa manera, mañana y siempre para que la ciudadanía cada día valores lo que estamos haciendo, arriesgando nuestra vida para salvar vida y cuidar las demás.

Por su parte, el coronel De la Cruz, comandante de la plaza, les expresó a los agentes bajo su mando “esto no es un asunto personal contra el ciudadano, esto es un asunto, para que mañana no venga una averiguación al cuartel ni a la ciudadanía”.

“Lo que queremos es que cada uno de ustedes llegue aquí sano, salvo y cuando terminen sus labores policiales se vayan a sus casas tranquilo o vengan al cuartel a descansar”.

“Esto no es personal, lo decimos a diario, pero hay policías que no entienden eso, que ven a uno que va y quieren poner sus motores a volar como ha pasado, no quiero que eso siga sucediendo aquí”, precisó.

Añadió, “ustedes saben que por cada actuación hay mil celulares grabando, queremos que las cosas marchen bien para todos, que el desenvolvimiento policial no sea quizás el mejor, pero que los superiores no se sientan mañana y digan que pasa en Cotuí, a los policías se le estás yendo el servicio de las manos”.

“Esto no es al que más tranque, esto es al que mantenga más tranquilidad”, concluyó el coronel De la Cruz, quien ha sido reconocido por la fiscalía de la provincia, la “Fundación Huellas” y “Tele-Cotuí”, coincidiendo en que el oficial ha demostrado la entrega demandada por la ciudadanía.

Entre los que reconocen la labor policial figuran Wilson Agramonte, Geraldina Rodríguez, Melanio Ruíz, Rodolfo Liberato, Miguelina Rodríguez, Darío Rosario, María de Torres, Tamás Gassó, Gilberto Ureña, Kelvin Rosario, y Andrés P. Lluberes, entre otros.