Cosby en testimonio en video niega abuso sexual de adolescente en 1970

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, CALIFORNIA. — Bill Cosby niega haber abusado sexualmente de una adolescente en la Mansión Playboy a mediados de la década de 1970 en un testimonio en video reproducido el miércoles ante el jurado en un juicio civil.

Según informaciones suministradas por la agencia AP, cuando un abogado de Judy Huth, quien está demandando a Cosby , le preguntó si había tratado de meter la mano en los pantalones de Huth, Cosby respondió rápida y claramente “no”. Cuando se le preguntó si se expuso y la obligó a tocarlo sexualmente, Cosby respondió que “no” de la misma manera.

Cuando se le preguntó si era posible que estas cosas sucedieran pero Cosby no las recordara, Cosby respondió “no”.

“¿Por qué eso no sería posible?” pregunta el abogado de Huth, Nathan Goldberg.

“Porque”, responde Cosby, “el hecho de que esta joven diga que me dijo que tenía 15 años”.

En otro clip, Goldberg le pregunta a Cosby si a sabiendas tendría relaciones con chicas menores de 18 años a mediados de la década de 1970. Cosby responde “no”. Pero también dice “no” cuando se le pregunta si se aseguraría de que aquellos con los que buscó relaciones sexuales tuvieran 18 años.

En el momento en que se tomó la declaración en video, el 9 de octubre de 2015, Huth sostuvo que el abuso sexual había tenido lugar en 1973 o 1974, cuando ella tenía 15 años, pero poco antes del juicio dijo que un examen de la evidencia mostró que fue en 1975. cuando ella tenia 16.

Los clips de 12 minutos, reproducidos para el jurado al final del sexto día del juicio en el condado de Los Ángeles, representan la primera vez que se escucha la voz de Cosby durante el proceso. Lleva una chaqueta deportiva gris con camisa de vestir y corbata y está sentado en una mesa.

El actor y comediante de 85 años no asistirá al juicio debido a un glaucoma que lo ha dejado ciego, dijeron sus representantes. Un juez también dictaminó que podía invocar su privilegio de la Quinta Enmienda y negarse a testificar o dar una segunda deposición en el caso que había solicitado el demandante.

Cosby dice en el video que no recordaba haber conocido a Huth ni a su amiga Donna Samuelson, quienes testificaron anteriormente en el juicio que lo conocieron en un set de filmación, luego, días después, se encontraron con él en un club de tenis, visitaron brevemente una casa. se hospedaba y luego lo acompañó a la mansión.

Cuando se le preguntó si que le mostraran fotos de sí mismo con Huth en la mansión cambiaría sus respuestas sobre si los conocía, Cosby respondió que significaría poco.

“¿Cuál es la palabra ‘saber’, que yo ‘conozco’ a alguien?” Cosby dice en una de sus pocas respuestas largas en el video. ¿O que conocí a alguien? ¿O que, mientras estuve en Disneylandia, conocí a cien personas y me tomé fotos con ellas? O que, mientras estoy en el aeropuerto estoy sentado, esperando tomar un avión y la gente se acerca y se sienta a mi lado, siéntate sobre mí, pasa tu brazo alrededor de mí, saluda y toma una foto que luego podría mostrar en algún lugar de alguna manera y que conozco a esta persona? No señor.”

Cosby agrega: “No significa que estuvieran conmigo, o que yo estuviera con ellos”.

Dos fotos que Samuelson tomó de Cosby con Huth en la mansión se han mostrado varias veces durante el juicio. La abogada de Cosby, Jennifer Bonjean, ha reconocido que llevó a las niñas allí, pero tanto Bonjean como el portavoz de Cosby, Andrew Wyatt, han negado repetidamente que haya tenido lugar alguna interacción sexual.

Los abogados de Huth descansaron su caso después de reproducir el video. Los abogados de Cosby comenzarán a llamar a sus propios testigos el jueves.

Huth, ahora de 64 años, estuvo en el estrado el miércoles temprano después de testificar durante gran parte del martes.

Mientras la interrogaba, Bonjean desafió a Huth sobre el momento de su lucha contra la depresión, sugiriendo que claramente no fueron estimulados por ningún abuso de Cosby.

Huth presentó la demanda en 2014, diciendo que su hijo, que cumplió 15 años ese mismo año, le trajo recuerdos dolorosos de su agresión sexual y le provocó una depresión posterior.

Bonjean mostró los registros médicos de Huth de 2011, 2012 y 2013 en los que su médico la evaluó con depresión mayor y le recetó antidepresivos.

“¿Podemos estar de acuerdo en que sufrió una depresión mayor antes de que su hijo cumpliera 15 años?” Bonjean le preguntó a Huth, quien estaba en el estrado de los testigos en un juzgado del condado de Los Ángeles por segundo día en el juicio civil.

“No sé si lo hice”, dijo Huth.

“¿Entonces los registros médicos que muestran eso serían inexactos?” preguntó Bonjean.

Huth respondió repetidamente a esa y otras preguntas similares diciendo que no recordaba haber tenido depresión ni haber tomado medicamentos para ella durante esos años, pero reconoció que los documentos que tenía delante decían que sí.

Bonjean también apuntó a diferentes posibles causas de la depresión de Huth.

“Tuviste una larga historia de trauma en tu vida que no tuvo nada que ver con el Sr. Cosby, ¿verdad?” preguntó Bonjean.

“Nada tan malo como eso, eso es seguro”, respondió Huth.

La demanda de Huth dice que ella sufrió daños psicológicos por el abuso de Cosby desde 2014 cuando comenzó a tener ansiedad y recuerdos, hasta 2018 cuando fue enviado a prisión en el caso penal de Pensilvania.

Goldberg, su abogado, le preguntó el miércoles: “¿Sabías cuando tenías 16 años que lo que hizo el Sr. Cosby te causó daño psicológico?”

“No”, respondió Huth. “Solo era un niño”.

El juicio representa uno de los últimos reclamos legales restantes contra Cosby, de 85 años, luego de que un tribunal de apelaciones desestimara su condena penal y lo liberaran de prisión el año pasado, y su aseguradora resolvió muchas otras demandas en contra de su voluntad.

The Associated Press normalmente no nombra a las personas que dicen haber sido abusadas sexualmente, a menos que se presenten públicamente, como lo ha hecho Huth.

Relacionado