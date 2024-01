Cortiñas: En 2023 gobierno dejó los bolsillos rotos a los dominicanos; ¿Qué vaticina para 2024?

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El economista Haivanjoe Ng Cortiñas reafirmó este lunes que el desenvolvimiento económico del gobierno durante el pasado año 2023, “les dejó los bolsillos rotos” a los dominicanos, y predijo que la situación podría verse agravada en este año que recién inicia.

“Cuando decimos que les dejó el bolsillo roto es porque la situación económica le fue adversa. Todo lo que aconteció en materia económica de alguna manera le perjudicó a la sociedad dominicana”, manifestó Ng Cortiñas.

El profesional de la economía detalló que durante el 2023 circuló menos dinero en poder de la gente, lo que impidió que las personas pudieran consumir y demandar más bienes y servicios.

“Si usted lo mira por el lado bancario (el 2023), usted encuentra que el precio del dinero terminó por encima del 14%. De manera que por ese lado usted encuentra que golpeó a los emprendedores, a los comerciantes, los que solicitaron préstamos personales para viviendas, para la compra de un vehículo, etc”, expuso.

Entrevistado en el programa TIEMPO DE NOTICIAS producido por los periodistas Luis y Emilio Brito, por la plataforma El Nuevo Diario TV, el dirigente del partido Fuerza del Pueblo (FP), igualmente citó la inflación como un tercer elemento negativo que el país sufrió el año pasado.

“La inflación de la comida, de los alimentos y las bebidas no alcohólicas, vale decir de lo fundamental de la canasta básica familiar dominicana, creció por encima del 6%, cuando la meta es de un 4%”, manifestó Haivanjoe Ng Cortiñas.

“Si usted se propuso como meta crecer en 4.5 y termina creciendo 2.2 o 2.3 entonces el desempeño económico es malo. Esas son las razones que me llevan a mi afirmar con algún tipo de propiedad, que los bolsillos de la gente terminaron rotos, es decir, el cambio dejó a la población sin menudo…fue un año severo en contra de la familia dominicana”, precisó.

En ese sentido, enfatizó que el voto económico por parte de los votantes se va a expresar en las elecciones municipales, presidenciales y legislativas.

“El voto económico es aquel en el que la población dice, bueno, usted me ha afectado a mí, a mi calidad de vida, ahora yo como menos, como con menos calidad y como más caro, ¿quién es el culpable de eso?, el gobierno, que debió mantener una economía estable, con estabilidad de precios y con dinero circulando, usted no lo logro, entonces me perjudicó, y al perjudicarme voto en contra suyo, voto en contra del partido de gobierno”, argumentó el extesorero Nacional, excontralor general de la República y ex Superintendente de Bancos.

El año electoral

En su intervención NG Cortiñas vaticinó que para este 2024, año electoral, la situación económica podría agravarse.

Explicó que en los últimos seis procesos electorales que ha tenido la República Dominicana, en desempeño económico fue peor que el año anterior en que dichas elecciones fueron celebradas.

“De manera que en este año 2024 es posible que se repita lo que ha acontecido en los anteriores procesos electorales, que este año 2024 termine siendo un año económico malo para el país, y pudiera ser más malo dependiente de si se celebren dos procesos electorales o si celebren tres”, sostuvo.

A seguidas añadió: “Seguro habrá dos, las municipales de febrero y la primera vuelta de las presidenciales, si no hay definición pues obviamente habrá una tercera vuelta y entonces todo el proceso electoral se va a extender hasta junio, que puede agregarle un contenido negativo a los agentes económicos y puede hacer que las decisiones de invertir un poco se desalienten a la espera de cuál será la definición en materia de la nueva política pública que habrá de emprender un nuevo gobierno”.

Posibilidad de la reelección

El economista consideró que el presidente Luis Abinader no ha resuelto ningún problema importante de los tantos que afirma afectan a la sociedad dominicana.

Proyectó que el partido o la alianza que esté en capacidad de atraer un millón 700 mil votantes cautivos estarían ganando las elecciones de los tres niveles. “Yo aspiro, obviamente, a que sea la Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández”, apuntó.

Así distribuyó Haivanjoe ese millón 600 mil de votantes: Un millón 100 mil personas que por alguna razón no votaron en los comicios de 2020, y además los 600 mil nuevos votantes por haber entrado a la mayoría de edad para sufragar.

Es el 19 por ciento del universo de los votantes en las próximas elecciones.