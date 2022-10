Cortés tratará de salvar la temporada de los Yankees en el cuarto juego de SCLA

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK – Por segunda vez en menos de una semana, Néstor Cortés Jr. se subirá al montículo en el Yankee Stadium con los Yankees al borde de la eliminación. Claro, el Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana el domingo será diferente al martes pasado, cuando el zurdo cubano ganó el decisivo Juego 5 de la Serie Divisional aquí contra los Guardianes para que Nueva York avanzara a la segunda ronda de los playoffs.

En ese partido ante Cleveland, Cortés tiró 5.0 entradas de tres hits y una sola carrera en el choque de vida o muerte. Pero el domingo contra los Astros, estará lanzando con los Yankees abajo 3-0 en esta serie al mejor de siete y en peligro de ser barridos por Houston.

“Obviamente, es una situación grande para mí”, expresó Cortés, quien lleva efectividad de 2.70 en 10 episodios de estos playoffs en dos salidas, ambas frente a los Guardianes. “Estoy pitchando en la SCLA y si ganamos, tendremos más vida”.

En muchas ocasiones, Cortés ha expresado que debido a lo mucho que tuvo que luchar en liga menor y en sus primeros años en Grandes Ligas para establecerse como abridor de primera línea, lanza en cada partido como si fuera su último. El domingo ésa será la situación de verdad, al menos hablando del 2022, con los Yankees a ley de una derrota de ser eliminados y seguir con su racha de no alcanzar una Serie Mundial desde el 2009.

Pero pese a las circunstancias de tanto peso, Cortés—criado en Hialeah, Florida–no quiere cambiar nada de la rutina que le valió récord de 12-4 y promedio de carreras limpias de 2.44 en 28 aperturas durante la campaña regular.

“Sé que hay más en juego, pero la hago con la misma mentalidad”, dijo Cortés, cuyo contrincante en el montículo por los Astros será el derecho Lance McCullers Jr. “No creo que cambie nada. La meta sigue siendo tirar la mayor cantidad de innings de calidad posible. Así lo he hecho el año entero y por eso he tenido el éxito que he tenido”.

En cuanto a los Yankees estando abajo 3-0 en esta serie, 39 equipos han caído en el mismo hoyo en la historia de las series al mejor de siete en Grandes Ligas. Uno solo ha reaccionado para ganar cuatro al hilo y conquistar la serie, los Medias Rojas del 2004 contra los mismos Yankees. Y de esos 39, 30 han terminado de ser barridos al perder el cuarto choque.

Ya no hay margen de error. Los Yankees tienen que ganar el domingo para seguir jugando este año.

“Tenemos que hacerlo”, dijo el manager de los Yankees, Aaron Boone. “Sea un hit clave, un batazo grande, lo que sea. Tenemos que hallar la chispa, tomar una ventaja y jugar con (esa ventaja) por un tiempo”.

