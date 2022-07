Corte Federal Pensilvania conocerá demanda fraude electoral contra Polanco por pasada JCE.

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- La Corte Federal del Distrito Este de Pensilvania conocerá la demanda sobre el fraude electoral contra el postulado candidato a diputado por el PLD en la circunscripción Uno-EUA, doctor Yomare Polanco, como lo denunciara él mismo al presentar cientos de pruebas ante el Tribunal Superior Electoral (TSE), a la prensa, comunidad, y a la propia JCE pasada, señalada como la autora.

Polanco, postulado candidato a diputado por el PLD en la circunscripción 1 en USA, durante una concurrida rueda de prensa en El Bronx mostró una maleta llena de documentos de los que dijo tener como pruebas del citado fraude en su contra durante las elecciones pasadas.

“No me interesa la diputación que me arrebataron, se la pueden comer con yuca, mayonesa, papitas o con lo que quieran, me interesa defender los derechos constitucionales de la diáspora, y los defenderé hasta el final, precisó.

Señaló que no quería llegar a esta fase pero que tuvo que someter la demanda porque se cumplen dos años del caso, tiempo establecido en territorio estadounidense para caducar.

“Esto no se va a quedar impune. “La diáspora es la que ha luchado contra la corrupción y la impunidad comenzó aquí, y allá se habla de combatirla mientras no se hace nada para castigar a los culpables”.

Subrayó que ninguna instancia en la RD a las que se les entregaron las pruebas han hecho nada para hacer justicia y acusó a los partidos políticos de haber sido complacientes y silentes frente a la anterior JCE.

Polanco, reconocido en la circunscripción 1-USA como político, empresario, comunitario, y filántropo, sostuvo que fue el principal promotor para que el PLD ganara las pasadas elecciones, más que todos sus dirigentes, sin embargo, la mayoría de ellos apoyaron la vagabundería que se me hizo.

Asimismo, solicita un juicio con “jurado exigido” y sean citados la JCE, su expresidente, Julio César Castaño Guzmán, los excónsules Félix Martínez (Ronny) y Carlos Castillo. El exencargado del Voto Dominicano en el Exterior, Gilberto Cruz Herasme.

Los dirigentes del PLD Temístocles Montás, Alexis Lantigua, Frank Cortorreal, Francisco Fernández, Juan Aquino, José Mota Fernández, Wilson Cuevas, los ex coordinadores Yohanna Tineo Estévez, Fernando Núñez, Sara Lina Machado, Gisela Almonte y Sublime Larancuent.

Las personas y entidades arriba mencionadas cometieron fraude, conspiración, quemaron y desaparecieron las boletas declaradas nulas y que fueran ordenadas para su recuento por una sentencia del TSE, y esa orden se desacató para favorecer a la candidata del PRM, Kenia Bidó, diputada de facto en ultramar, señalo.

Los demandados no son inmunes en un estado extranjero a cualquier demanda por daños monetarios y lesión personal, muerte, daño o pérdida de propiedad, que ocurra en USA y causados por la acción u omisión dolosa de ese estado extranjero o de cualquier funcionario o empleado de ese estado mientras actuaba dentro del ámbito de su cargo o empleo, explicó.

El jefe de la barra de su defensa, Albert Robles, especialista en litigios de derechos civiles y constitucionales en EUA, lo acompaño durante el encuentro con la prensa, manifestando “Las evidencias presentadas en la Corte Federal de Pensilvania son irrebatibles”.

Se trata de una demanda civil encabezada por Polanco, pero que, como hijo de dominicanos nacido en Pensilvania, también le duele su comunidad que fue afectada por lo ocurrido en 2020.

Advirtió que todos los testigos que sean citados deberán comparecer al tribunal federal en Pensilvania y si cometen desacato, se enfrentarán con drásticas sanciones judiciales, puntualizó el abogado.

Video:

Relacionado