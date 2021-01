Corte de Apelación rechaza solicitud de inhibición jueza en caso doctor Tabaré Rodríguez en Mao

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, rechazó este miércoles la solicitud de inhibición de la jueza Cecilia Margarita Cruz Martínez, por el caso de allanamiento al médico José Tabaré Rodríguez Arté, contra quien pesa una querella por violencia intrafamiliar en perjuicio de una hermana.

En tal sentido, la Corte Penal ordena que la magistrada continuar con el proceso seguido a Tabaré Rodríguez Arté, inculpado de violar los artículos 307, 309-1,2 y 3 letra C del Código Penal modificado por la Ley 24-97 y articulo 66 de la Ley 631-16 en perjuicio de Altagracia Waleska Antonia Rodríguez Arté de Fernández, como jueza de turno de la Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Mao provincia Valverde.

Sobre la solicitud de inhibición

La Magistrada Cecilia Margarita Cruz Martínez, expresó en su escrito sobre inhibición, en síntesis, lo siguiente: “Tras verificar el presente proceso en lo que respecta a las partes que lo conforman, respecto del imputado José Tabaré Rodríguez Arté, esta juzgadora ha recibido mensajes de texto vía WhatsApp por parte de autoridades de este Municipio de Mao, que se han tomado la libertad de escribir a mi teléfono para hablarme del caso, que a pesar de que no me siento influenciada o que en mis adentros mi imparcialidad se vea afectada ni influencie cualquier decisión que pueda emitir dentro de mis funciones como juez de turno de la Oficina Judicial de Atención Permanente respecto a la imposición o no de una medida de coerción en este proceso, considero que cualquier resolución que emita al respecto podría malinterpretarse por terceros, en el sentido de que piensen de que la decisión, aun sea acogiendo o desestimando la solicitud de que se trata, haya resultado como consecuencia de dichos mensajes enviados a esta juzgadora. Por lo tanto, entiendo que la independencia e imparcialidad que debe demostrar todo juzgador al momento de tomar una decisión podría quedar en entredicho a los de terceras personas”.

Texto íntegro:

