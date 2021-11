Corte aplaza revisión de medida a imputado caso Coral para el 15 de noviembre

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -La Primera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional aplazó este jueves el conocimiento de la medida de revisión obligatoria al imputado Alejandro Montero, implicado en el Caso Coral, para el día 15 de noviembre.

La audiencia fue aplazada porque este cambió de defensa técnica y el nuevo abogado debe familiarizarse con el caso.

De su lado, el Ministerio Público (MP), representado por el doctor Wilson Camacho director del PEPCA, y Jonattan Pérez y Cristiana Pérez, procuradora, lamentaron “perder toda la mañana”, destacando que procedía revisión obligatoria este jueves; sin embargo, no se opondrían al aplazamiento.

La presidenta del tribunal Doris Pujols, precisó que le otorgó el plazo para ponerse al día con el expediente, y rechazó la petición del MP de abandono de Juan Francisco Rodríguez y Franklin de la Cruz quienes ya no podrán asistir al imputado Alejandro Montero. “Nos apena que haya estado todo el día aquí, pero ya esta es la primera audiencia y creíamos ustedes estaban listos.

Doctor Camacho plantear que se ha perdido el tiempo, si el imputado Alejandro Montero cambio de defensa, tiene derecho. Pero al Ministerio Publico no le llego comunicación de que ya no están los viejos abogados y no nos oponemos al aplazamiento, dijo Camacho.

