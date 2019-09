Corriente de Hipólito descarta encuestas y asegura ganarán primarias con más del 70 por ciento de los votos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La corriente del ex presidente Hipólito Mejía descartó este jueves los resultados de las encuestas que han salido a la luz pública en los últimos días, en las cuales mencionan a los candidatos que competirán en las primarias cerradas del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y que dan bajos porcentajes al ex mandatario y precandidato presidencial de dicha organización.

El señalamiento lo hizo el doctor Salvador Ramos, encargado operativo de la precampaña presidencial de Hipólito Mejía, al sostener que con las encuestas “se quieren crear tendencias falsas”, las cuales “no obedecen a la realidad”, y que por el contrario Hipólito Mejía ganará las primarias del seis de octubre.

“Nosotros estamos seguros, la corriente del presidente Hipólito Mejía, de que el día seis de octubre las primarias serán ganadas definitivamente por el presidente Hipólito Mejía”, dijo Ramos al ser entrevistado en un programa televisivo.

Sostuvo que las encuestas no se levantan en función de la base de la militancia inscrita en el PRM, “y quien no está inscrito no tiene poder de decisión, no tiene poder de participación, no puede decir quien será seleccionado”, argumentó.

Reiteró que la corriente del ex mandatario inscribió la gran mayoría de los militantes registrados en el padrón del PRM, por lo que “nosotros hemos hecho una proyección y hemos definido que vamos a ganar 70 a 30”.

Entre las demarcaciones que citó que ganarán con dicho porcentaje se encuentran el Gran Santo Domingo, La Vega, y otras, aunque precisó que “las matemáticas no son exactas”, y que en algunas podrían ganar con algo menos.

Señaló que la contienda en algunas provincias será más competitiva, y que incluso perderán en algunas, pero que la proyección general es que ganarán con el citado porcentaje.

Los aspirantes inscritos para competir por la candidatura presidencial en las primarias del PRM son, además de Hipólito Mejía, Luis Abinader, Wellington Arnaud, Ramón Emilio Concepción y Ramón Burgos Díaz.

