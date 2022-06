Correcta decisión 

Comparte esta noticia

El Gobierno de la República Dominicana ha hecho bien al no firmar el documento migratorio en la Cumbre de Las Américas. Y es correcto, pues no se conoce su contenido y porque nuestro país tiene una situación muy particular con la migración haitiana.

Aparte de la realidad que vivimos con la migración, tal vez la mejor muestra de lo delicado del asunto es el anuncio unilateral de las autoridades del vecino país de que habían convenido con el presidente Luis Abinader regularizar a sus ciudadanos que se encuentran en el territorio nacional.

Frente al desmentido del mandatario dominicano, el premier haitiano dice lamentar los “malentendidos”, pero no admite la equivocación. Es decir, que no se ha disculpado.

