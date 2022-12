Correa se someterá hoy a exámenes médicos de los Mets

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK – El puertorriqueño Carlos Correa estaba listo para someterse a una evaluación médica el jueves en Nueva York, de acuerdo con su agente Scott Boras, en lo que debería ser el último obstáculo que Correa debe superar antes de convertirse oficialmente en miembro de los Mets.

Boras, quien estaba en el Yankee Stadium para una rueda de prensa en la que los Yankees presentaron a otro de sus clientes, Carlos Rodón, dijo que los Mets probablemente van a pedir entre 24 y 48 horas para revisar los resultados de los exámenes de Correa. Boras espera que el acuerdo se oficialice antes de Navidad.

Aunque Boras dijo que no estaba al tanto de qué fue específicamente lo que no les gustó a los Gigantes en la revisión médica de Correa, no espera que los Mets hagan algo similar y se retracten.

“No hay nada con él en estos momentos que se parezca a un problema médico”, aseguró Boras.

Los Mets llegaron un acuerdo con Correa por 12 años y US$315 millones la madrugada del miércoles, luego que el pacto del infielder por 13 años y US$250 millones con los Gigantes se desmoronara por las dudas de los Gigantes sobre la salud de Correa.

