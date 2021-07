(VIDEO) Coronel del Ejército niega acceso a comisión de diputados inspeccionarían cárcel de SJM

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SAN JUAN, RD.- Un teniente coronel del Ejército identificado como “Peralta”, negó este viernes el acceso a la cárcel de San Juan de la Maguana, a la Comisión de los Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que inspeccionarían el lugar tras denuncias de supuestos actos indecorosos.

El alto oficial manifestó “si no me autorizan yo no puedo, nosotros somos los que regimos la cárcel, tengo que esperar que me autoricen a mí, no les he dicho que no los voy a dejar entrar».

El presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, diputado Juan Dionisio Rodríguez, calificó el hecho como una “afrenta contra la Cámara de Diputados y a la Constitución de la República”.

“Esto nos retrotrae a la época de Trujillo dónde los militares le impedían a los diputados verificar una situación de derechos humanos”, sostuvo Rodríguez

El legislador hizo un llamado al ministro de la Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa y al jefe del Ejército, Julio Ernesto Florián Pérez, a qué el próximo lunes se presenten a la Cámara de Diputados para que rindan un informe sobre lo ocurrido en San Juan de la Maguana.

El diputado por la Fuerza del Pueblo, Heriberto Aracena, dijo que con la acción se está confirmando que en la cárcel de San Juan de la Maguana hay problemas y se están violentado todos los derechos a los privados de libertad.

Posterior al incidente los diputados se marcharon de la Fortaleza General José María Cabral y Luna.

Entre los diputados presentes por la Comisión Permanente de los Derechos Humanos de la Cámara Baja estuvieron, Juan Dionisio Rodríguez, Heriberto Aracena, Juan Alberto Aquino (Pipin), Santiago Vilorio y los legisladores de San Juan, Frank Ramírez y Mélido Mercedes Castillo.

