Coronan a Jochy Santos como rey de la Gran Parada Dominicana del Bronx

EL NUEVO DIARIO, EL BRONX. – A ritmo del tema musical “Baile en la Calle” que interpreta el mayimbe Fernando Villalona, la muestra carnavalesca de los Andulleros de Santiago, fervor patriótico y el calor humano de hermandad de todos los sectores de la comunidad que residen en la ciudad de New York y la zona triestatal fue coronado el comunicador Jochy Santos como el Rey de La Gran Parada Dominicana del Bronx 2022.

Santos recibió la coronación de la mano de Felipe Febles fundador y director ejecutivo de la organización respaldado por los miembros de la organización e invitados especiales de la exitosa cena de gala con motivo a la celebración de los 33 años de la institución.

Además es considerada la organización de mayor tradición cultural para los dominicanos que residen en los Estados Unidos y principalmente en el condado del Bronx donde los Quisqueyanos son al momento la mayoría.

El desfile de La Gran Parada Dominicana del Bronx, será un despliegue de alegría carnavalesca y cultural de Quisqueya la bella. Con de más de 50 carrozas, comparsas, roba la gallina, grupos culturales, batton ballet, asociaciones deportivas, y religiosas entre otras, participaran en un gran abrazo de hermanos, por la avenida Grand Concourse del Bronx

La gran actividad reunió a todos los sectores de la comunidad dando muestra del respaldo de la organización comunitaria y cultural fundada el 3 de mayo del año 1989. Invitados como: Rafael Salamanca, Michael Miguel, Guillermo Linares, Domingo Bautista, Tomas Silverio, Cirilo Moronta, La Condesa, José Andújar, Neftalí Fuerte, Francia Vargas, Ana García Reyes, Alejandro Rodríguez, Yomare Polanco, Alfredo Rodríguez, la representación del consulado dominicano de New York, Laura Fernández, Janet Peguero, Vanessa Guison , Altagracia Salazar, Rafael Paulino, David Willians, Comptroller Brad Lander de la ciudad de New York, Ramon Tallaj Ureña, Elida Almonte, Debralee Santos, Redames López y muchas personalidades de todos los sectores de la diáspora e invitados especiales engalanaron la gran actividad sellando el éxito del 31 de julio en Grand Concourse.

“Todo está listo para nuestra gran celebración del día de la dominicanidad en el exterior. Esta es la parada de todos y ustedes lo han demostrado por 33 años , nos vamos a reunir este domingo 31 de julio en la avenida Grand Concourse en una gran celebración de la dominicanidad y todos juntos con bandera en mano gritaremos que viva la República Dominicana. Gracias a todos por apoyarnos, nos sentimos muy contentos al ver tantos dominicanos hoy reunidos como hermanos dando una verdadera demostración de quienes somos en los Estados Unidos. Dominicanos progresistas y de todos los sectores que han dado ejemplo con su ejemplo de quienes verdaderamente somos fuera de la patria y el significado que tenemos para la patria dentro y fuera del país. Que viva la República Dominicana”, dijo Febles.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del miembro de la organización David Williams, quien con su sólido mensaje destacó la importancia de ser dominicano dentro y fuera de la patria.

“Nuestro lema principal está basado en el patriotismo de la dominicanidad y dar a conocer quienes fueron nuestros padres de la Patria, el gran legado de Juan Pablo Duarte, Ramón Matías Mella y Francisco del Rosario Sánchez el cual debe permanecer vivo en nuestros corazones, hoy mañana y siempre. También dando a conocer nuestros símbolos patrios son: la Bandera, el Escudo y el Himno Nacional, los cuales forman parte permanente de nuestra Dominicanidad y que los niños, jóvenes y relacionados sientan quienes somos, de donde vinimos culturalmente y para dónde vamos”, aseveró.

En la parte cultural, La Gran Parada Dominicana del Bronx, es una alegría carnavalesca, llena de raíces y cultura de Quisqueya la bella. Los dominicanos la disfrutan con carrozas, música, comparsas, roba la gallina, grupos culturales, batton ballet, para que nuestros hijos no pierdan sus raíces culturales aun naciendo en los Estados Unidos. Esta actividad se realiza con un gran abrazo de hermanos, por todo lo largo y ancho de la avenida Grand Concourse del Bronx.

El lema de la organización, no solo que trabaja para un solo día, sino durante todo el año. Trabajamos brindándole soporte a la comunidad. La parada ofrece servicios de Becas a los estudiantes de la Universidades de CUNY. Principalmente, a los que nacieron en los Estados Unidos, para que conozcan más de su tierra nativa. Trabajamos el año completo con las 32 provincias para llevarlo a los Estados Unidos, y que participen en nuestros eventos. Por lo tanto, hacemos concursos de reinas, donde las candidatas escogen una provincia, y trabajan para conocer más de su país y desarrollar habilidades para un mejor futuro para nuestra comunidad. La Gran Parada Dominicana del Bronx Inc., trabaja haciendo servicios comunales todo el año”, dijo Febles.

“Estamos con las puertas abiertas y sirviendo a los más necesitados en estos momentos de crisis”, agregó Felipe Febles. “Nuestro compromiso es levantar la dominicanidad y levantar nuestra bandera en cada rincón de la ciudad de NY y en todo los Estados Unidos. Gracias a todos los que hicieron posible el éxito de nuestra gran celebración virtual del 33 aniversario de la institución el día de hoy en esta gran gala y el domingo 31 de julio donde todos juntos vamos a desfilar como hermanos”, finalizó diciendo Felipe Febles.

El gran evento fue realizado en el icónico lugar Marina del Rey en el Bronx el cual fue conducido por los comunicadores Yaneli Sosa y German Batista, asistidos por José Ortiz y Edderkys González y donde participaron los miembros de la directiva de la organización. Además una sólida presentación de las reinas de la parada Melody y Emelyn, el baile típico de las niñas de la academia de Ramona Torres. La parte artística fue representada por la orquesta de Henry Castro y el grupo Típico de Ahora.

Además participaron los miembros de la prensa: Zabala Al Día, Manny Zoom, El Patron on the Way, Tony Olivares KLK809, El Shinito del Bronx, Víctor Gómez, Bonche Latinos, Harold Díaz Telemicro, Súper Canal, Canal América y muchos más.

