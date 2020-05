Corina Smith y Lyanno logran un junte explosivo en el nuevo tema “Te Voy A Extrañar”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- La cantautora venezolana Corina Smith se une al intérprete urbano puertorriqueño Lyanno en su nuevo tema “Te Voy A Extrañar”, que estrena hoy viernes 15 de mayo bajo el sello Rimas Music, logrando un junte explosivo que combina a la perfección ritmo y sentimiento.

Corina Smith y Lyanno, ambos figuras importantes de la nueva generación urbana, se inspiraron para crear un tema que expone la historia de dos ex novios que terminan su relación, pero aún no han podido perdonarse. Corina Smith empezó a crear la canción sin saber que se convertiría en una de sus colaboraciones más relevantes. Mientras, Lyanno tras escuchar la maqueta del tema se identificó inmediatamente con el mensaje y preparó su parte. “‘Te Voy A Extrañar’ tiene los dos puntos de vista de unos ex novios, narra una situación muy común en que no se pueden perdonar, y aceptan que la relación tiene que acabarse”, expone la artista. Por eso, Corina y Lyanno sienten que “Te Voy A Extrañar” es una canción con un mensaje real.

“Te Voy A Extrañar”, disponible ya en todas las plataformas digitales, fue producido por los talentosos: José Nicael Arroyo, conocido como Nicael; Rafael Salcedo alias Neneto y Pablo C. Fuentes apodado Bifi; este último trabajó junto a Corina Smith y Lyanno en la composición del tema. Acerca del ritmo de la canción, Corina indica que se diferencia del resto porque es un “dancehall, melancólico con actitud”.

El video musical de “Te Voy A Extrañar”, que puede ser visto por los seguidores del género en el canal de YouTube de Corina Smith, fue filmado en varias locaciones en Miami y dirigido por José Saramago. El mismo, a cargo de la casa productora Filmheads, presenta imágenes alusivas a encuentros pasados entre dos ex novios, -interpretados por Corina Smith y Lyanno-, con un efecto de tonos negros y rojos oscuros e intensos, lo que le imparte mayor dramatismo a la historia. Así se percibe en el inesperado final del video.

https://www.youtube.com/watch?v=n6x5tvTa9JQ&feature=youtu.be

Anuncios

Relacionado